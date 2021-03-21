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6死車禍後48天…台江大道同時段再傳「死亡自撞」！無照男拋飛慘死

▲▼台南安南區台江大道發生死亡自撞車禍。（圖／記者林悅翻攝）

▲林男駕駛黑色轎車於台江大道自撞，當場拋飛慘死。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市安南區台江大道昨（20日）深夜11時46分傳出一起自撞死亡車禍，林姓男子（46歲）駕駛自小客車沿外側車道向東執行，經過工明五路口前時，突失控撞擊路旁燈桿，林男當即失去呼吸心跳，經送醫搶救後仍宣告死亡；弔詭的是，該路段今年2月1日才發生自撞6死車禍，兩起案件撞擊點相距僅短短的400公尺，種種巧合令人悚然。

警方初步調查，死者林男未持有合格駕照，昨深夜時分駕駛自小客車沿著台江大道外側車道行駛，不料在工明五路口前，林男座車疑似車速過快，當即失控猛力撞上對向車道路燈桿，轎車車頭當場爛毀淪為廢鐵，地上也佈滿油漬，而林男也被強大力道甩出車外，當警消獲報到場時，已經沒有呼吸心跳，經送往安男醫院搶救，仍於今清晨5時17分宣告急救無效死亡。

同樣路段2月1日深夜11時許才發生6死自撞車禍，當時6名青年男女駕車南下出遊，經過台江大道二段與工明二路口附近時，突然失控自撞一旁工廠警衛亭，車內6人均不幸慘死；而此次這起死亡車禍間隔僅短短48天，同樣也是發生在深夜11時許，且兩案撞擊點距離只有400公尺，諸多恐怖巧合令人感到毛骨悚然。目前這起車禍確切事發原因，仍還有待進一步調查釐清。

▼林男座車車頭爛毀如廢鐵。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼台南安南區台江大道發生死亡自撞車禍。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼台南安南區台江大道發生死亡自撞車禍。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼台南安南區台江大道發生死亡自撞車禍。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼台南安南區台江大道發生死亡自撞車禍。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼台南安南區台江大道發生死亡自撞車禍。（圖／記者林悅翻攝）

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台江大道「同時段」再傳死亡車禍！無照男拋飛慘死
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