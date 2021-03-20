三三六愛奇兒日特教生一起種樹護台南　永福星星幫連續19年植樹祈福

▲台南市永福國小自閉症巡迴班星星兒家庭們30多人，在東山區台糖鐵道，與台南市政府各機關、中油、民間社團、慈心基金會等團體一起種樹護台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市永福國小自閉症巡迴班的孩子們，19年前開始年年參與植樹護樹活動，在特教老師們號召下，曾參與植樹祈福的星星兒家庭們，都「自動歸隊」，星星兒家庭30多人，在東山區台糖鐵道，與台南市政府各機關、中油、民間社團、慈心基金會等團體一起種樹護台南。

本次「植樹護樹的園藝治療課程」的祈福活動，有星星兒家庭30多人自動報名參加，今年植樹活動適逢天使心家族社福基金會，發起全國性「三三六愛奇兒日」的活動日（每年三月第三個星期六），參與植樹的特教愛奇兒們，更是努力聽著植樹志工的解說，也在植樹會場加倍努力的學習著，特教老師和家長則在會場中，宣導三三六愛奇兒日倡議的尊重包容理解身障者的理念。

其中安慶的特教生張彥伯，榮獲台南市今年總統教育獎特優，雖然行動上有些不方便，但是在學校擔任環保志工的他，也在老師和家長的協助下，和同學們一同植樹護樹，令人動容！

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安慶國小的特教老師彭麗蓉則說，俗稱星星兒的自閉症患者，雖然不易與人際互動，但透過植樹活動延續性的設計，讓不會說話的植物，和星星兒做生命的互動，進而促使星星走出封閉自我，這就是園藝治療課的目的，最後就是要讓星星兒每個都可以成為植樹護樹愛環保的小達人 。

「透過和大自然接觸，基本能力提昇了，也促進了人際關係的發展」一位參與植樹的星星兒李姓家長如此說。現場則有星星兒回憶起去年在善化區的植樹活動，一直下大雨，還頂著不到18度的寒風中植樹！今年則是百年大旱又出大太陽，氣溫也高達近30度，更是讓在場植樹的孩子們深刻的體驗到「節能減碳愛地球」的重要性！

值得慶幸的是，愛奇兒們在現場有特教老師和福智基金會志工的協助，學習植樹護樹節水的程序，雖然星星兒和家人與老師在乾旱的園地上來回奔波，但也學習到新的植樹技巧。在所有特教老師和志工家長的鼓勵下，星星兒們如同以往，奮力完成老師給的任務，讓參與的家長老師們大感辛慰！

多年來永福星星幫的孩子們對於護樹都有一股志同道合的情感！在植樹活動中實地進行觀察樹苗的成長過程，守護多年來植樹的成果，星星兒們就用連續19年來的初衷，一同植樹「節能減碳愛地球」，也用具體行動響應「行走台灣千里步道，去除外來種樹」與「非核家園」的活動，更是星星兒走出自我世界，融入社群最佳的「園藝治療」課！

永福特教老師賴育誠則說，在星星兒們的提議之下，多位肯納青年於植樹後也約好下回要和家人朋友到長大的樹下繼續許願，也祈求人類別再破壞地球環境，大家都沒忘記當年大家說好要在一年一度的植樹月一同植樹祈福，永續護樹，保護環境的承諾！

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