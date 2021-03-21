行動力挺農友　蔡淑惠與大符將軍善德會、北極殿大放送鳳梨和高麗菜

▲台南市議員蔡淑惠日偕同大符將軍善德會及北極殿主委林國義，特別以行動力挺辛苦農友和弱勢民眾，在南區鹽埕保安宮大放送2000顆鳳梨及2000顆高麗菜，及400份愛心便當。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鳳梨即將進入盛產期，台南市議員蔡淑惠21日偕同大符將軍善德會及北極殿主委林國義，特別以行動力挺辛苦農友和弱勢民眾，在南區鹽埕保安宮大放送2000顆鳳梨及2000顆高麗菜，及400份愛心便當，民眾扶老攜幼排隊將現場擠得水洩不通，拿到鳳梨和高麗菜的民眾十分開心，很多人還搶著打卡留念。

蔡淑惠說，台灣的農友非常的辛勤，農業技術也不斷提升，種出的蔬果都是台灣之光，這次高麗菜盛產，她特別要幫農友說句話，不是農友搶種所致，而是老天沒有下雨，所以鳳梨和高麗菜都大豐收，為了協助農友解決產銷問題，跟南區大符將軍善德會及北極殿主委林國義攜手合作，安排大放送活動。

活動現場非常熱絡，蔡淑惠高興地說，活動所送的2000顆鳳梨及2000顆高麗菜，都是透過市府南瀛農業產銷公司和優質農友購買，品質都是一等一，看到參與鄉親呼朋引伴而來，左手拿著鳳梨，右手拿著高麗菜，興高采烈離去，大家都支持本土農產品，所以未來她仍會一本初衷，力挺在基層努力打拼的鄉親。

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