▲新北力挺鳳梨小農，媒合百貨業者團購已售出230公噸。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

鳳梨近期遭遇銷售困境，為與鳳梨小農並肩作戰，闖過銷售困境，新北市政府媒合遠東百貨響應鳳梨團購，18日於Mega City板橋大遠百舉辦「遠百挺小農・愛鳳梨旺起來」，讓民眾逛精品百貨兼挺在地農友，農業局長李玟表示，新北市絕對是農友最堅實的後盾，最近遭遇困境的鳳梨透過新北市的團購機制，目前已銷售達230公噸鳳梨。

農業局長李玟表示，新北市擁有403萬人口，可說是全台最大的消費地，非常感謝新北市政府厝邊好鄰居的遠東百貨熱情響應，訂購了5公噸，價值20萬元的鳳梨，同時，也代表新北市感謝遠東百貨捐贈50盒的鳳梨酥給新北市的弱勢家庭。

▲金鑽鳳梨。

遠東百貨副總經理林彰豐表示，說到支持在地小農，遠東百貨絕對義不容辭，為了協助鳳梨銷售，特別採用鳳梨作為消費滿額禮，於3月19日至3月22日，凡憑HG卡至全館當日單筆消費滿888元，即可兌換「台灣金鑽鳳梨」1顆，每日限量250顆（每ID限兌換1顆）。

不僅如此，遠東百貨於3月18日至3月24日還推出鳳梨主題市集以及各式鳳梨料理達人實演秀上菜，示範鳳梨創意料理，教導消費者鳳梨入菜小秘訣，好吃好逛又好玩，歡迎大家來遠東百貨走走逛逛，相關資訊可至「遠東百貨」官方網站查詢。

新北市果菜運銷公司董事長劉來通表示，在新北市民的踴躍支持下，近期鳳梨銷售暢旺，未來在4-5月的鳳梨盛產期也將視產地銷售情形，推出新的銷售方案，也歡迎各位市民追蹤新北果菜臉書，查詢最新的蔬果訂購資訊：https://reurl.cc/e9MLDM。

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