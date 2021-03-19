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挺鳳梨！台鐵限量版「梨饗排骨」便當　19日中午5站開賣

▲台鐵便當推出限量版梨饗排骨」便當 。（圖／台鐵便當提供，以下同）

▲台鐵便當推出限量版梨饗排骨」便當 。（圖／台鐵便當提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

台鐵便當挺農民，今（19）日中午在台鐵便當高雄東側店高雄站等5站推出限量版「梨饗排骨」便當，每個80元，售完為止。

▲台鐵便當推出限量版梨饗排骨」便當 。（圖／台鐵便當提供，以下同）

▲▼梨饗排骨便當。

▲台鐵便當推出限量版梨饗排骨」便當 。（圖／台鐵便當提供，以下同）

「梨饗排骨」以台鐵的招牌便當主菜-排骨與鳳梨結合，將經典排骨先預炸再與廚師特製的鳳梨醬汁一起熬煮，讓鳳梨的甜味都鎖在排骨裡，不僅解膩，更添酸甜戀愛滋味。

▲台鐵便當推出限量版梨饗排骨」便當 。（圖／台鐵便當提供，以下同）

▲▼削鳳梨流程。

▲台鐵便當推出限量版梨饗排骨」便當 。（圖／台鐵便當提供，以下同）

再搭配色彩繽紛的彩椒及台式風味的薑絲麵腸炒酸菜、經典滷蛋、時蔬為配菜；佐以廚師研製的鳳梨漬物，其為鳯梨加入砂糖悶出鳳梨水與鳳梨熬煮，全程不加一滴水，甜而不膩口，勝任飯後美味甜點，酸甜好滋味讓「梨饗排骨便當｣的品嚐有個完美ending，使人回味無窮。

而鳳梨含有豐富膳食纖維、有機酸、維生素等營養素，且鳳梨中的維生素C的含量是蘋果的五倍之多，另煮過的鳳梨因為鳳梨中的蛋白質分解酵素已與肉類的蛋白質作用，因此吃煮過的鳳梨較不會有「咬舌｣的問題。將鳳梨夏日盛產，入菜料理，不僅美味健康，又可以挺農民。

開賣日期：3月19日(星期五)起，於中餐限量販售。
數量與價格：「梨饗排骨便當｣中餐限定60份，1個80元。
地點：台鐵便當高雄東側店、台鐵便當新左營店、台鐵便當高鐵左營店、台鐵便當臺南店以及台鐵便當屏東店。

►Her今天推出「玫瑰粉」大同電鍋10人份、全不鏽鋼，原價3490元，特價2799元

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