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挺鳳梨！遠百當來店禮「整顆送」　金色三麥推特色料理

▲各業者挺鳳梨，祭出多款優惠與特別商品。（圖／遠百、遠雄廣場、金色三麥提供）

▲各業者挺台灣鳳梨，祭出多款優惠與特別商品。（圖／遠百、遠雄廣場、金色三麥提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

為了力挺台灣鳳梨，各界紛紛響應，遠東百貨支持在地農民，認購1萬顆台灣鳳梨，並於各分店推出「愛鳳梨嘉年華」，首場由板橋大遠百開跑，並祭出整顆鳳梨當滿額來店禮，金色三麥與旗下餐酒館微兜，也推出9款鳳梨新菜，讓民眾邊嚐酸甜邊挺農民。

▲各業者挺鳳梨，祭出多款優惠與特別商品。（圖／遠百、遠雄廣場、金色三麥提供）

▲遠百在全台購買1萬顆鳳梨，提供消費者當滿額來店禮。

板橋大遠百即起至3／24，舉辦「愛鳳梨嘉年華」，內販售台灣金鑽鳳梨及串聯鳳梨相關農產品，包括超夯名店曹爺鳳梨果乾、鳳阿姨金鑽鳳梨鮮果醬、岩島成鳳梨限定麵包等，讓消費者有更多樣化的商品選擇，還可以力挺台灣農民。

除實體商品之外，另推出一系列「鳳梨實演秀」，由達人教導消費者以新鮮鳳梨入菜，包括金旺排骨湯、白木耳鳳梨醬、鳳梨照燒燴飯等。板橋大遠百表示，3／19至3／22憑HAPPY GO卡及全館當日單筆消費888元，便可獲台灣金鑽鳳梨1顆，每日限量250顆，另憑大食代消費250元發票，可至大食代寶島冰果室兌換新鮮切片鳳梨，每日限量100份。

▲各業者挺鳳梨，祭出多款優惠與特別商品。（圖／遠百、遠雄廣場、金色三麥提供）

▲各業者挺鳳梨，祭出多款優惠與特別商品。（圖／遠百、遠雄廣場、金色三麥提供）

▲還有達人實演教導民眾如何以鳳梨入菜。

連鎖餐飲金色三麥支持台灣在地鳳梨，也在餐廳內推出全新「乘鳳破浪松子炒飯」，而旗下女性餐酒館微兜．petit doux也推出新菜「鳳梨天空之糖瓦帕鬆餅」，與超人氣飲品「慢磨鮮果飲」、「奇異紅果昔」、「美顏花蘋果昔」，共8款鳳梨料理，從果昔、沙拉、主食到招牌瓦帕鬆餅，都能嚐到酸甜清爽的季節滋味，同時力挺農民。

▲各業者挺鳳梨，祭出多款優惠與特別商品。（圖／遠百、遠雄廣場、金色三麥提供）

▲各業者挺鳳梨，祭出多款優惠與特別商品。（圖／遠百、遠雄廣場、金色三麥提供）

▲金色三麥開發鳳梨餐點。

汐止遠雄廣場響應「#吃爆台灣鳳梨challenge」，消費者只要加入「IFG熊愛買揪團GO」臉書社團，就能用超值團購價格，購買台灣「有穿衣的履歷鳳梨」，團購每滿50箱，賣場就捐贈基隆家扶中心汐止服務處鳳梨1箱。

▲各業者挺鳳梨，祭出多款優惠與特別商品。（圖／遠百、遠雄廣場、金色三麥提供）

▲iFG遠雄廣場則加碼鳳梨團購。

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