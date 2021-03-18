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啟運外銷日本　黃偉哲：有信心讓台灣鳳梨被日本民眾一掃而空

▲台南市長黃偉哲與農委會副主委黃金城等人共同封櫃，見證台灣鳳梨外銷日本市場，期望再創外銷佳績，訂單「旺」向國際。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲與農委會副主委黃金城等人共同封櫃，見證台灣鳳梨外銷日本市場，期望再創外銷佳績，訂單「旺」向國際。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年台灣鳳梨遭中國片面宣布禁止輸入，台南市政府持續積極拓展外銷市場，去年即已成功外銷日本東京、群馬縣、埼玉縣等地，18日將再啟運27.3公噸鳳梨銷往日本，市長黃偉哲與農委會副主委黃金城等人共同封櫃，見證台灣鳳梨外銷日本市場，期望再創外銷佳績，訂單「旺」向國際。

▲台南市長黃偉哲與農委會副主委黃金城等人共同封櫃，見證台灣鳳梨外銷日本市場，期望再創外銷佳績，訂單「旺」向國際。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，台灣的鳳梨非常優質且品管非常嚴格，今天這一櫃要到日本上市，上次有一櫃是到新加坡，但不管往北走往南走，我們台灣的鳳梨都銷向最優質的消費者，目前台南的鳳梨從關廟、歸仁等地開始陸續收成上市，而4、5月是台灣鳳梨產出的最高峰，因此呼籲農民朋友們第一個不要搶收，第二個訂單要分散，第三個品質要顧好，打造好台灣鳳梨或台南鳳梨的招牌，也希望消費者繼續青睞支持台灣鳳梨。

▲台南市長黃偉哲與農委會副主委黃金城等人共同封櫃，見證台灣鳳梨外銷日本市場，期望再創外銷佳績，訂單「旺」向國際。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今日鳳梨外銷日本啟運，由台灣國際農業開發股份有限公司透過金子宏集貨包裝場集貨，共採購2730箱，總計27.3公噸的台灣鳳梨外銷日本。市長黃偉哲強調，外銷日本藥檢非常嚴格，必須檢附生產履歷且確定沒有病蟲害才能裝櫃啟運，台灣鳳梨能夠銷到日本，代表品質、衛生安全讓日本消費者有信心，具備國際競爭力。

▲台南市長黃偉哲與農委會副主委黃金城等人共同封櫃，見證台灣鳳梨外銷日本市場，期望再創外銷佳績，訂單「旺」向國際。（圖／記者林悅翻攝，下同）

金子宏貿易有限公司總經理劉志華表示，今日除外銷鳳梨至日本外，也將洽談銷往馬來西亞、荷蘭、澳洲、香港、韓國等國外市場。

農業局指出，全台鳳梨種植面積1萬1676公頃，台南市為1761公頃，約占全台15％，4至5月為主要產期，產量6萬9668公噸，年產值14.2 億元，因應中國大陸自3月1日起暫停進口台灣鳳梨，台南市政府除了與高雄、屏東、嘉義等鳳梨產區組成「鳳梨台灣隊」，建立地方產銷互助，整合內銷、外銷及加工產品通路，集體拓展市場，並與中央合作克服困境，截至目前，台灣鳳梨出口日本的數量已超過500公噸，創下近3年新高，市府將持續努力開拓其他國外市場，以分散外銷市場風險。

▲台南市長黃偉哲與農委會副主委黃金城等人共同封櫃，見證台灣鳳梨外銷日本市場，期望再創外銷佳績，訂單「旺」向國際。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲進一步表示，現在鳳梨因為全國民眾的支持，政府與民間通力合作把鳳梨的價格維持在高檔，希望大家能夠珍惜這個成果，也就是說鳳梨品質不好不要採，農藥殘留不要用，不要隨便找非供果園的水果。黃偉哲也會要求農業局針對被查驗出果品不合格的果園，一律公布姓名，而且剔除在供果園的行列，避免影響到鳳梨整體的產業，大家一起把品質顧好。

農業局長謝耀清表示，台南鳳梨4月進入盛產期，農民只要用心栽培、管理，政府一定全力協助推廣、行銷，包含全面啟動國內行銷及加強展售活動、媒合百大企業團購、加強宣傳網路及線上訂購宅配服務、推動食農教育，同時啟動多元加工，並配合農委會政策強化國際行銷，共同聯手拓展海外新市場，確保農民收益。

今日鳳梨啟運日本活動，包括農委會副主委黃金城、農糧署南區分署課長曾世昌、台南區農改場副場長陳昱初、農業局長謝耀清、台灣國際農業開發股份有限公司董事長洪忠修、金子宏貿易有限公司總經理劉志華、南瀛農產國際行銷公司總經理余清永及市議員陳秋宏等貴賓到場共同見證。

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