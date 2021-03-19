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新北清明防疫推線上追思　系統2.0升級影音版真實呈現

▲新北清明防疫推線上追思 系統2.0升級影音版真實呈現。（圖／新北市民政局提供）

▲新北清明防疫推線上追思，系統2.0升級影音版真實呈現。（圖／新北市民政局提供）

記者郭世賢／新北報導

清明將至，為鼓勵民眾防疫期間線上祭拜，新北市政府民政局推「線上追思系統2.0」再升級，不僅介面更好操作、祭祀背景改以動態影片真實呈現、導入RWD響應式網頁模式支援各類瀏覽器及手持設備外，環保葬專區更新增已逝親友生平事蹟及上傳生活相片功能，讓線上追思更有溫度，歡迎民眾多加利用。

「結合現代科技，做溫暖的事！」民政局長柯慶忠表示，新北線上追思系統2.0介面清楚簡單，相當容易上手，包含「公立納骨塔」、「環保葬」及「軍人忠靈祠」3入口，登入帳號後即可進行線上祭拜或追思，場景皆為實地拍攝，並依照祭拜流程製作成動態影片。

另外，納骨櫃位畫面也新增家屬上傳親人頭貼功能，環保葬區因不立碑、不留名，更特別建置影音追思，可多位親友一起編撰影像，重溫與先人美好回憶。透過網路與墓政資料庫的結合，家屬隨時隨地拿起手機或坐在電腦前，就能對往生者追思或祭拜，免去奔波之苦，也避免疫情期間群聚感染風險。

殯葬管理處長黃秀川表示，除線上追思，並設置「新北清明服務網」，提供各區清明服務、接駁專車、交通管制等資訊，各區公所也自20日起陸續設置服務站，提供紙錢集中焚燒專用袋、掃墓用具等服務，建議民眾提前、延後或於平日掃墓，以避開清明人潮。

此外，新北市軍人忠靈祠也自3月20日至21日、27日至28日及4月2日至5日進行清明防疫專案服務，入塔人數總量管制、取消借用開櫃鑰匙，並呼籲民眾至戶外祭拜，與他人保持1公尺以上距離。

民政局提醒，清明專案期間新北實施多項防疫措施，包括公立納骨塔人流管制、搭設戶外開放式棚架、法會依實際情況停辦、延期或改以誦經、進入塔內全程佩戴口罩、量額溫並禁止飲食等，請民眾配合遵守，市府也會持續關注疫情狀況滾動修正，將最新資訊更新在「新北清明服務網」。

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