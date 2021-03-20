300萬爽當島主！拍賣「絕美蘇格蘭小島」...山海圍繞、海豚相伴

▲蘇格蘭無人島。（圖／翻攝自Future Property）



實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎衝擊全球，各國紛紛提倡社交距離、居家隔離，不過有時仍無法避免和他人接觸。因此英國拍賣行「Future Property」日前竟然上架一座蘇格蘭無人島，標榜用低廉的價格就可以獲得「0感染」的一片淨土，且起價底價僅8萬英鎊（約合新台幣315萬），預估最終成交價格為15萬至20萬英鎊（約合新台幣600至800萬元），比起其他無人島價格確實低廉許多。

▲鹿島的地理位置。（圖／翻攝自Future Property）



根據CNN報導，Future Property物業經理史蒂芬（Stephen McCluskey）表示，這座小島名為「鹿島」，位於蘇格蘭西部的莫德特湖上，面積約11英畝（約13465坪），而鹿島的前島主是一個古老的家族，持有該島長達500年的時間，直到最近才選擇拍賣，他也補充，鹿島已經約500年沒有人居住，島上除了一座歷史悠久的古堡外，沒有任何人類生活過的蹤跡。

▲鹿島上只有一座古堡，不過現在也已成廢墟。（圖／翻攝自Future Property）



史蒂芬也補充，買下鹿島的人將會和擁有英國維珍集團的布蘭森家族成為遠房鄰居，因為離鹿島最近的島嶼也是由他們所持有，而較近的鄰居則是島上的紅松鼠、海豹，偶爾還有一些海豚會經過；不過由於該島除了古堡外，沒有任何建築物，只有一堆樹和岩石，因此只要經過當局許可，購買的人就能自行規劃，可以當作渡假小島，也可以當作私人遊艇停泊的休息地之一。

據了解，鹿島的拍賣會將在本月26日舉行，史蒂芬表示，他們預期鹿島的最終售價將會訂在15萬英鎊到20萬英鎊之間，對有閒錢的人來說這是一筆很划算的交易，「這樣的價錢甚至買不起倫敦的一間小公寓」。