父母兄長聯手性虐…她13歲被迫生子　30年後「挖出嬰屍」揭真相！

▲ 伍德13歲便因哥哥生下小孩。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記這陳宛貞／綜合外電報導

英國史丹佛郡爆出一起驚悚案件，一名女子自幼遭父母與兄長聯手性侵，13歲那年被迫懷孕生產。她受虐長達8年，直到30年後才鼓起勇氣說出真相，將死去的嬰兒遺骨挖出，證明是兄長讓她懷孕，才成功將家人送進監獄，找回遲來的正義。

《太陽報》18日報導，現年50歲的伍德（Maureen Wood）3歲時因父母離異，被送進育幼院。4年後，與她同名的生母莫琳（Maureen Wood）到育幼院接回伍德和她哥哥唐納利（John Donnelly），並介紹繼父約翰（John Wood）給他們認識。短短一年之後，伍德的惡夢便開始了。

伍德8歲時有天在浴室擦拭身體，哥哥闖入對她性騷擾，9歲生日當天第一次被他性侵。伍德提到，約一年後有天繼父在她遭哥哥性侵時走進房間，她頓時燃起希望，以為他會制止，沒想到繼父什麼都沒說，幾週後也加入施虐的行列。伍德一度以為母親會幫助她，但母親只是走進她的房間，叫她「小妓女」。在她10歲生日後不久，母親也開始對她施虐。這家人經常將她壓制在床上，3人輪流虐待她，對伍德來說，「感覺就像世界末日。他們都與我為敵，我無處可逃。」

儘管家庭生活如同地獄，伍德卻很享受上學的時光，成績也很優秀。她在學校也有朋友，但從未對他們吐露心聲，因為家人揚言將她送回育幼院。且她的父母在當地小有名氣，十分受人景仰，就算伍德揭露真相，恐怕也不會有人相信。

▲ 伍德8歲至16歲間持續遭到虐待。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

伍德13歲那年發現自己懷孕時，要墮胎為時已晚，但懷孕期間家人對她的虐待暫時停止，讓她稍稍鬆了一口氣。他們要求伍德對外宣稱，她是遭陌生人性侵。但伍德很清楚，是哥哥讓她懷孕。

1984年10月，伍德在哥哥19歲生日當天生下兒子克里斯托弗（Christopher）。儘管非自願懷孕，伍德仍全心全意照顧兒子，但克里斯托弗一個月後夭折，伍德也陷入絕望，「他是我唯一真正愛的人。」且在悲劇發生的幾週後，伍德的繼父又開始虐待她，一直持續到她16歲時離家。

伍德17歲開始建立自己的家庭，生了5個孩子，生活也跟著好轉，「我總是告訴他們，他們有個哥哥在天堂。」儘管最終找到幸福，她還是被過去的噩夢所困擾，才意識到應該尋求正義，並向警方報案，而此時距離她第一次受虐已經過了將近30年，「走進警局那一刻，我所有的恐懼都消失了，在法庭上將所有的恐懼與羞恥還給我的家人。」

▲ 儘管開始一段婚姻，建立幸福的家庭，伍德仍受可怕的記憶所苦。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

經過長久努力，英國內政部同意將克里斯托弗自墳中挖出，所幸他的屍骨完整，樣本狀況也相當良好。DNA檢測結果證明，他的生父就是伍德的哥哥。伍德坦言，「我不希望孩子被挖出來，但這是唯一的方法」，並在一個月後重新將他埋葬。

她的繼父2011年10月7項性侵罪名成立，被判16年徒刑。母親犯下4項協助及教唆性侵16歲以下兒少罪行，被判入獄9年，並在獄中過世。哥哥承認性侵、猥褻及亂倫，判處2年徒刑。

伍德提到，「我媽媽和繼父從未道歉，但我哥哥認罪了，跟我說他很抱歉。我仍然為我的童年和喪母感到悲傷，每天都很想念克里斯托弗，但我必須展望未來。我還有5個孩子，他們教會我愛的意義。」

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