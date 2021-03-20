41歲孤兒找到生父「竟是美國名嘴」　翻身成78億財產唯一繼承人！

▲ 愛德華茲是謝里頓驚人財產的唯一繼承人。（圖／翻攝自臉書／Simon Edwards）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國發生一起激勵人心的故事，一名男子一生不曾見過生父母，從小被人收養，有天追溯一個愛爾蘭大家庭的族譜，才發現自己失散多年的生父竟是美國知名拳擊轉播主持人「上校」謝里頓（Bob Sheridan），也成為他多達2億英鎊（約新台幣78.8億）財產的唯一繼承人。

《天空新聞》19日報導，英格蘭赫特福德郡希欽鎮足球俱樂部（Hitchin Town F.C.）管理員愛德華茲（Simon Edwards）現年41歲，自幼和養父母一起生活，沒想到意外發現身價驚人的謝里頓竟是他的生父。

現年76歲的謝里頓生平轉播上千場拳擊賽事，包括1974年10月已故拳王阿里（Muhammad Ali）與大喬治（George Foreman）的比賽。愛德華茲現在經常和謝里頓聯絡，今年夏天也將飛往拉斯維加斯，參加生父的生日派對。

愛德華茲向當地媒體《彗星》（The Comet）說明，2019年造訪愛爾蘭城市高威時，在族譜網站上找到幾個家庭，「我的生母在1985年去世。她有9名姐妹和1名兄弟，是個大家庭，而他們把我寫在族譜上。」

他的生母來自愛爾蘭克萊爾郡，在她工作的飯店遇到前來度假的謝里頓。愛德華茲提到，「他們顯然很合得來。那時候她還沒結婚，而且來自一個天主教家庭，所以把我送養了。」

謝里頓則表示，他在妻子喪禮當天得知，他有一名41歲的兒子名叫愛德華茲，如今幾乎每天都會通電話，「這是對我生活的激勵。老天帶走我的妻子，卻在同一天給了我失散已久的兒子」，6月的生日派對上將和家人一起歡迎愛德華茲回家。

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