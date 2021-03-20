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北韓單方面喊斷交！大馬狠嗆「不友善」　怒轟外交官48hrs內離境

▲▼北韓恐將成為「國際孤兒」，圖為北韓駐馬來西亞大使館。（圖／路透社）

▲在北韓單方便宣布斷交後，馬來西亞便通知該國外交官在48小時內離境。（圖／路透社）

記者葉睿涵／綜合報導

北韓在19日以馬來西亞將涉嫌「洗錢」的56歲朝鮮公民文哲明（Mun Chol Myong）引渡到美國受審為由，宣布與馬來西亞斷交。馬來西亞政府隨後也通知北韓駐馬外交官在48小時內攜其家屬離境。

綜合朝中社與馬新社報導，北韓外務省19日發表聲明指出，馬來西亞當局在17日將北韓的無辜公民當成「罪犯」並強制引渡至美國受審的行為讓北韓無法接受，因此將完全斷絕與馬來西亞的關係。南韓《韓聯社》報導，文哲明先前曾遭美國聯邦調查局（FBI）指控，違反對北韓制裁政策，將酒、鐘錶等高檔舶來品運送進北韓，還成立空頭公司洗錢。

▲▼19日，北韓駐馬來西亞吉隆坡大使館。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬來西亞早在1973年便已和北韓建交，是最早與該國建交的國家之一。（圖／達志影像／美聯社）

馬來西亞外交部對此強調，北韓的斷交決定是「不友善」、「毫無建樹」的，而且也不尊重兩國在國際社會的友好關係與互重精神，大馬作為一個堅持正義、法治和司法獨立的國家，司法機構已在確保文哲明的案件符合上述原則的前提下，才將其引渡至美，而且文哲明在馬扣留期間，也享有與辯護律師接觸、獲得領事協助、家人探望等權利。

在北韓單方面宣布與馬來西亞斷交後，大馬外交部也發出通知予在馬北韓外交官及其家屬，要求他們在48小時內離境。北韓早在1973年便已和馬來西亞建交，兩國關係十分親近，不過在2017年2月13日，北韓最高領導人金正恩的同父異母胞兄金正男在馬來西亞吉隆坡國際機場慘遭暗殺後，兩國便開始產生嫌隙，互相將對方的駐館大使驅逐出境，也取消了對遊客的免簽證互惠旅行安排。

►快訊／北韓宣布與馬來西亞斷交！　控大馬將「罪犯」引渡至美國
►北韓恐成「國際孤兒」！激情怒喊斷交馬來西亞後...才發現沒朋友

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