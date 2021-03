「世界快樂報告」視台灣為中國一省！　紐約駐處抗議：無法接受

▲台灣在最新「世界快樂報告」中排名第24,卻被加註為中國的一省,讓駐紐約辦事處嚴正抗議。(圖/翻攝自推特/@UNSDSN)

文/中央社記者尹俊傑紐約19日專電

台灣在最新「世界快樂報告」中排名升至歷來最佳的第24,高居東亞之冠。但報告發表單位依聯合國慣例將台灣列為中國一省,駐紐約辦事處嚴正抗議,呼籲正視台灣主權尊嚴。

3月20日國際幸福日前夕,聯合國資助的「永續發展解決方案網路」(SDSN)今天發表2021年版「世界快樂報告」(World Happiness Report),台灣在149個國家與地區中排名第24,比2020年高一名,蟬聯東亞最快樂國家。

但報告依往例在台灣後面加註「中國的一省」(Province of China)。

駐紐約辦事處透過社群媒體推特(Twitter)回覆「永續發展解決方案網路」推文:「台灣就是台灣。我們國家在這份報告中的名稱錯誤,令人無法接受。我們的生活品質奠基於蓬勃發展的民主,自由與人權受到維護及保障,跟中國不一樣。」

留言寫道:「將台灣列在中國底下抹煞台灣人的努力。」

#Taiwan is Taiwan. The name used for our country in this report is false & unacceptable. Our quality of life is based on a vibrant democracy where freedom & human rights are upheld & protected, unlike in China. Listing Taiwan under China takes away the work of the Taiwanese ppl.