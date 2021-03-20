遭指新疆存在「種族滅絕」　中方：美國癡迷於製造謊言

▲美國代表在會表示，新疆地區存在「種族滅絕」。（圖／翻攝Globa link／好看視頻）

記者任以芳／綜合報導

第75屆聯合國大會昨19日舉行紀念消除種族歧視國際日會議，針對美國代表在會表示，新疆地區存在「種族滅絕」，抹黑中國。中國常駐聯合國副代表戴兵當場予以駁斥，指出「美國在涉疆問題上痴迷於製造謊言，但謊言終究掩蓋不了真相。」

據《新華社》報導指出，戴兵表示，種族主義威脅國際和平、穩定與發展，是全人類的公敵。中方堅定支持聯合國在打擊種族主義方面發揮積極作用，呼籲加大力度打擊種族主義、種族歧視、仇外心理和相關不容忍行為，打擊污名化、仇恨言論和暴力，建設平等、包容的社會。

▲中國常駐聯合國副代表戴兵 。（圖／翻攝Globa link／好看視頻）

戴兵指出，會議的目的是紀念消除種族歧視國際日。令人遺憾的是，美國代表濫用聯大平台，散播虛假信息，出於政治目的對中國無端指責，中方對此堅決反對、完全拒絕。美國代表在發言中難得公開承認美方自身的人權劣跡，這更說明美方沒有資格對其他國家指手畫腳。

戴兵進一步回擊，如果美國真的關心人權，就該去解決本國根深蒂固的種族歧視、社會不公、警察暴力等問題；就該採取有效措施防控疫情，輓救生命，確保疫苗全球公平分配；就該停止干涉別國內政，取消針對發展中國家的單邊強制措施；就該停止在海外軍事行動中濫殺無辜，並追究肇事者責任；就該深刻反省殖民和侵略歷史，反思給有關國家人民帶來的深重苦難。

▲新疆維吾爾族人生活。（圖／CFP）

戴兵強調，所謂新疆地區存在「種族滅絕」的說法荒謬絕倫，完全是別有用心的造謠、徹頭徹尾的謊言。美國在涉疆問題上痴迷於製造謊言，但謊言終究掩蓋不了真相。3月12日，64國在聯合國人權理事會作共同發言，敦促有關國家停止利用涉疆問題干涉中國內政，停止出於政治動機對中國進行無理指責，停止以人權問題為藉口遏制發展中國家的發展。

最後，戴兵說，奉勸美國摒棄意識形態偏見，停止利用人權問題做政治文章、挑起政治對抗、干擾國際人權合作，切實採取行動阻止本國持續不斷發生的針對非洲裔、亞洲裔人群的歧視、仇恨乃至暴力謀殺，同時以平等合作的態度，多為國際人權事業做些實事、辦點好事。