拜登登機連3摔　慘遭起底「嘲笑川普走下坡有困難」！8秒片瘋傳

記者詹雅婷／綜合報導

美國78歲總統拜登19日準備搭乘空軍一號時，不慎在登機樓梯連摔3次，影片曝光後引發全球關注。但他卻被起底，曾在2020年嘲笑前總統川普出席西點軍校走路踉蹌，如今看來似乎有些諷刺。

紐約郵報報導，川普2020年6月出席紐約西點軍校畢業典禮致詞，但正當他走下斜坡走道時，步伐顯得有些踉蹌，必須走一步頓一下，最後利用揮舞雙臂以達成平衡，當時引來許多網友關注。而拜登同年9月再度提及此事，直言「看我怎麼跑上斜坡，然後瞧瞧他跌跌撞撞走路的樣子」。

FLASHBACK -> Biden mocks Trump's ramp walk at West Point and claims he's stronger: "Look at how he steps and look at how I step. Watch how I run up ramps and he stumbles down ramps. Come on." pic.twitter.com/U7CL0dBSQA — Curtis Houck (@CurtisHouck) March 19, 2021

然而，如今已當上總統的拜登卻在踏上空軍一號登機階梯時絆倒，儘管迅速抓住扶手起身，但後續又摔了2次，而這整個過程全被當地媒體拍了下來。外媒更指出，拜登當年口中嘲笑川普走下坡有困難的那番言論，現在顯得有些諷刺。

事實上，在美國去年總統大選競選時期，年紀均70多歲的拜登及川普曾針對身體健康相關議題展開一波波爭論，而川普在西點軍校走路踉蹌的樣子成為一大焦點。

川普去年6月曾為自己辯護，那條斜坡又長又陡，而且沒有扶手，「我最不可能做的就是『跌倒』，讓那些假新聞媒體看笑話。最後一段路我用跑的到平地，充滿動力！」

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