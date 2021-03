拜登登機連3摔　慘遭起底「嘲笑川普走下坡有困難」！8秒片瘋傳

記者詹雅婷/綜合報導

美國78歲總統拜登19日準備搭乘空軍一號時,不慎在登機樓梯連摔3次,影片曝光後引發全球關注。但他卻被起底,曾在2020年嘲笑前總統川普出席西點軍校走路踉蹌,如今看來似乎有些諷刺。

紐約郵報報導,川普2020年6月出席紐約西點軍校畢業典禮致詞,但正當他走下斜坡走道時,步伐顯得有些踉蹌,必須走一步頓一下,最後利用揮舞雙臂以達成平衡,當時引來許多網友關注。而拜登同年9月再度提及此事,直言「看我怎麼跑上斜坡,然後瞧瞧他跌跌撞撞走路的樣子」。

FLASHBACK -> Biden mocks Trump's ramp walk at West Point and claims he's stronger: "Look at how he steps and look at how I step. Watch how I run up ramps and he stumbles down ramps. Come on." pic.twitter.com/U7CL0dBSQA