奉命塗改「挺川普學生」照片卻遭解雇！師收死亡威脅...獲千萬賠償

▲美國老師竄改學生照片。（圖／翻攝自Wall Township High School）



實習記者周依儒／綜合報導

美國紐澤西華爾鎮（Wall Township）華爾高中（Wall Township High School）的女教師蘇珊（Susan Parsons）於2017年時，奉校長秘書辛蒂之（Cindy McChesney）之命令，將校刊上一名學生穿著支持川衣服上的字樣後製塗掉，一夕之間成為眾矢之的，更遭到學校解聘、收到死亡威脅信等，因此她也在2019年向當地法院上訴，要求校方給予賠償，日前雙方也達成和解，蘇珊將拿到32.5萬美元（約923萬新台幣）賠償。

綜合外媒報導，蘇珊宣稱自己在2016年時曾經投票給川普，但在2017年時卻接到到校長秘書辛蒂的指令，要求她在校刊上一名學生的照片上動手腳，把該名學生衣服上印製的川普支持標語「Trump Make America Great Again」用後製軟體抹掉。

▲照片被竄改的學生在近日收到重新印製的校刊。（圖／美聯社）



此舉在同年6月被揭發，蘇珊立刻成為校方推出來擋槍的代罪羔羊，也成為川普支持者攻擊的對象，除了校方將她停職留薪、禁止她接受媒體訪問外，更遭受大量匿名的死亡威脅，讓她不堪其擾。

蘇珊在2019年5月時忍無可忍，向法院提出上訴，要求校方給予賠償，而雙方也達成庭外和解，華爾高中同意支付32.5萬美元（約923萬新台幣）給蘇珊作為賠償費用，並重新印製、還原當年被竄改的學生照片，但仍舊強調校方沒有必要為了校長秘書的個人行為承擔責任。據了解，蘇珊在支付律師費用後，仍可拿到20.4萬美元（約579萬新台幣）的賠償金。