評鮭魚之亂　柯文哲狂搖頭：為了吃那個...根本是社會奇蹟

▲柯文哲帶領北市府團隊前往拜會新竹縣團隊。（圖／記者陳凱力攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

柯文哲20日早上帶領北市府一級首長前往竹科台積創新館拜會新竹縣政府團隊，他說，台積電是我們很重要的產業，因此來參觀，自己身為新竹市人，與新竹縣是鄰居，來市政交流一下。同時被問到改名吃壽司的話題，也說「根本是社會的奇蹟」。

被問到能源產業問題，柯文哲說，其實產業政策與能源政策是很複雜的，就算一個小時的專訪都無法說明清楚，至於「是否能精確的估算出未來缺不缺電」則需經濟部出來說明，國家發展需要產業政策，且需與能源政策配套，這是要政府出來說明讓老百姓可以聽得懂、可以接受才比較重要，如果都不講，我們資訊再怎樣都比政府少，很難了解。

▲被問「改名吃壽司」，柯文哲狂搖頭，直呼是「社會的奇蹟」。

現場記者問「跟瘋打疫苗與改名吃壽司，哪個比較可笑？」，柯文哲說「我實在蠻驚訝，竟然有超過200個人去改名，為了吃那個，我實在是…把名字改成鮭魚，實在是蠻奇怪的社會」，直言改名吃壽司「根本是社會的奇蹟」。

▲台積創新館短暫停留後，兩團隊繼續前往喜來登進行第二個行程。

至於AZ疫苗22日將在全台57家醫院開始施打，其中台北市有9家醫院為首批AZ疫苗指定接種醫院，「北市可能取得多少劑疫苗」，他語帶保留說「我知道數量啦，但這個中央有公布嗎？如果中央有公布就按照中央的標準」，一旁副市長黃珊珊則透露「和平醫院拿到400劑」。而疫苗施打時程是否過於倉促，周五公布、下周一就開打，柯文哲則回應「早就有準備了」。

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