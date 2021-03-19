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全台掀鮭魚之亂！媒體人曝「虛擬與現實」差異：很自然的事

▲▼鮭魚,海鮮,握壽司,壽司。（圖／記者黃士原攝）

▲鮭魚壽司。（圖／記者黃士原攝）

記者邱茀濱／綜合報導

知名迴轉壽司「壽司郎」日前推出活動，掀起全台鮭魚之亂，短短兩天的活動就有超過3百人跑去改名。對此，資深媒體人王尚智昨（18）日坦言，其實「虛擬世界的ID」早已遠大過現實世界「姓名」的運用，年輕世代改名的玩笑或取巧都在「財命不失」的邊緣進行。

「改名字不是跳懸崖，因為可以退一步改回來，這讓許多人心癢縱身一試。」王尚智18日在臉書分析說，對於姓名改動的輕率，主要還是「虛擬世界的ID」，早已遠遠大過現實世界「姓名」的運用了。

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王尚智指出，名字是父母給的，那是一種生存於世的最基本的「不得不」，但到了如今世代，所有「網路上、社群中、遊戲裡」舉凡任何屬名、命名都可以用自己隨心所欲的「暱稱」。

王尚智進一步解釋，「暱稱」既可以彰顯囂張，也可以低調幽默回應，所以這些亂改「鮭魚」名字的人，只是把暱稱的輕率，視為不要緊的趣味而已；「人們對於自己在虛擬世界的投影、包括了一切『被稱呼、被認知』，如今都可以絕世驚艷，或者荒謬絕倫的去自我定義。」

他認為，網路上以各種「鮭魚」命名的人勢必多很多，「於是為了去日本料理壽司店免費飽餐一大頓，身份證改名字成本來回只要百來元，而且改完名在周遭朋友間大膽一把、炫耀一把、笑鬧一把，也是很自然的事了。因為不是懸崖，因為不是犯法，改名的玩笑或取巧都在『財命不失』的邊緣進行。」

貼文曝光，不少人留言說，「試想難道是現代年輕人『短視近利』的價值觀寫照嗎？」、「說的太讚了」、「鮭魚改名事件，正好表現出時下很多人『短視近利』的處事心態」、「搞不清楚哪些事對現今年輕世代是真正會關切的『財命損失』了」。

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