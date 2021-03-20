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張鮭魚之夢改名烏龍　李來希憂孩子：真佈施不怕假和尚

▲▼全國公務人員協會理事長李來希。（圖／記者李毓康攝）

▲全國公務人員協會理事長李來希。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／台北報導

台中一名男大生「張鮭魚之夢」為吃免費壽司而改名，一度以為3次的額度用完在鏡頭前崩潰落淚，全國公務人員協會前理事長李來希甚至還幫忙求情「救救孩子吧！讓他回復原狀」，也要偉大的大人為「鮭魚世代」負責，但後來卻發現是烏龍一場。對此，李來希再度發文表示，「真佈施不怕假和尚」，就當作是心靈的試煉吧！

「張鮭魚之夢」得知名字還改的回來後，接受媒體採訪還要求要請吃高檔燒肉餐廳，或再吃一次壽司，引起各界議論。李來希聽聞消息後也感嘆，「唉！怎麼會這樣呢？其實我不只是關心他這個個人，我是擔心整個所謂的『鮭魚世代』。」

李來希引述《孟子》形容比喻這位男大生的故事；孟子舉過一個例子。鄭國國相子產，是個仁德之人、智慧之人，孔子曾經向他討教，還誇獎他是「古之遺愛也」。一天，有人給子產送來一條活魚，子產仁慈，讓手下小吏把魚拿到院子裡的池子放生，這人卻把魚弄回家自己偷偷煮著吃了。第二天，子產見到他，問：「那魚放生了嗎？」他說：「已經放生到水池裡了。」為了增加這個謊言的可信性，他接著編造說：「那魚啊，挺逗。一開始放到水裡，半死不活的；過了一會兒，它就恢復了生氣，搖頭擺尾地遊走了。」子產一聽，很高興：「得其所哉！得其所哉！」這條魚終於到它該去的地方去了。

李來希認為，「真佈施不怕假和尚」，佈施是一種修行，至於受施對象是真或假已是其次，這幾天的鮭魚亂象，就當作是一種佈施或是一種心靈的試煉吧！但仍然為這個「鮭魚世代」擔心。

▲張鮭魚之夢提約訪條件，請吃大餐才同意拍照，還回傳自拍照。（圖／張鮭魚之夢提供）

▲張鮭魚之夢身分證改名。（圖／張鮭魚之夢提供）

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