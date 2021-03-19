獨／愛康坦承非首次用「臭鮑魚梗」　CEO公開道歉：非常羞愧

▲愛康衛生棉因使用「臭鮑魚」3個字做行銷手法，引起民眾反彈。（圖／翻攝臉書）

記者陳凱力／新竹報導

新竹在地品牌「愛康衛生棉」從團購起家，進軍電商成為女性衛生棉品牌的佼佼者之一，因形象清新品質穩定，獲得許多女性顧客死忠購買，但18日因跟風「鮭魚梗」誤用「臭鮑魚」形容女性，引起消費者強烈反彈，執行長、品牌創辦人Melody在數小時後立刻下架貼文並發表道歉文，今日接受《ETtoday新聞雲》專訪時，向消費者再次致歉，強調「這一次的風波不只員工需要再教育，也包含了我」，承諾會痛定思痛，不再犯相同錯誤。

「愛康」因粉絲頁貼文暗喻女性私密處如「臭鮑魚」，需使用該品牌產品才能「又白又亮」引起婦產科醫師、女性作家、消費者的強力譴責，認為「愛康」身為專業品牌，卻刻意誤導消費者，還用醜化、消費女性的嘲諷方式做行銷，非常不應該。

▲愛康衛生棉從團購起家，到現在鋪貨電商，自營銷售平台，擁有許多死忠粉絲。（圖／愛康提供）



「愛康」貼文後2、3小時火速撤文，創辦人兼執行長Melody也在臉書連發2篇道歉貼文。Melody今日接受《ETtoday新聞雲》專訪表示，貼文出現後，不斷被網友分享、指責，才意識到言詞不妥，「真的講起來就是非常羞愧」，也發現她們對於性別平權以及婦科知識的不足。

Melody說，雖然文案不是一人從0到有完全決策，而是組員互相討論激盪產出，但身為負責人，未完整把關，是自己失職較多，她強調，「這不是一個小編、美編或誰的責任，而是同仁要一起面對的課題」。而對於讓消費者、所有女性感到不舒服，她也說「知道我們的道歉是微不足道，但還是希望向因我們而引起不適感的女生，說聲非常抱歉」。

▲Melody說，對於這一次的錯誤感到非常羞愧，身為負責人，未完整把關，是自己失職較多。（圖／記者陳凱力攝）

至於網友指責「非第一次使用臭鮑魚之類的字眼」，「愛康」CEO特助古佳玉也坦承，過去曾用了類似或相同的語詞，因一直身處錯誤卻不自知，藉由這一次的事件，其實反而要感謝大家幫同仁與她上了寶貴的一課，之後絕對會把這樣的課題加入公司的內部訓練。

Melody強調，所有的留言不論好壞，自己都會一則一則看，加油打氣的她心懷感恩，指教批評的，也誠心檢討，因為此次事件讓她意識到同仁和自己的不足，所以接下來也會趕快請性別平權專家、專業醫師幫同仁做內訓，同時也要再一次向所有女性朋友說抱歉，另外，除了內訓，也將委請專業性平講師致力推動校園的性平教育，產生的費用由愛康負責，我們誠心希望除了自身的不足也能為社會在盡一份心力。

▲愛康專營女性衛生棉、私密部位清潔劑。（圖／記者陳凱力攝）

▲愛康辦公室高掛布條「贏要一起狂，輸要一起狂」。Melody說，所有的留言自己都會一則一則看，加油打氣的她心懷感恩，指教批評的，也誠心檢討。（圖／記者陳凱力攝）

▲愛康坦承，自己一直身處錯誤而不自知，感謝網友揪出她們不足之處，會認真檢討。（圖／翻攝臉書）

▲愛康今日下午，發出第3封道歉信，向消費者致歉。（圖／愛康提供）

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