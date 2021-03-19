壽司郎2天噴掉800萬！台灣超過300人改名「鮭魚」吃爆　狂刷1000桌

記者趙蔡州／綜合報導

全台灣至金有超過300人改名鮭魚，業者透過光2天活動就服務了一千多桌次，若以一桌平均8000元計算的話，目前已經吃下了價值近800萬元壽司，而且活動開始後也延伸出許多特殊亂象，像是有民眾明明點的是握壽司，結果卻只吃生魚片，留下醋飯堆的跟一座小山一樣，行為讓其他人看了直搖頭。

壽司郎日前推出名字內含「ㄍㄨㄟ ㄩˊ」者享免費優惠，吸引大量民眾改名「鮭魚」且呼朋引伴前往用餐，甚至有人乾脆在網路上相約開團到店內猛吃。根據業者19日提供的資訊顯示，光2天活動有服務了約一千桌次客人，若免費吃的客人以一桌點8000元計算，目前至少就吃掉了800萬元壽司。

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▲根據業者19日提供的資訊顯示，光2天活動有服務了約一千桌次客人。（圖／民眾提供）

高人氣活動也引發許多亂象，像是有民眾帶團吃鮭魚壽司，結果有人只吃生魚片，剩下的醋飯連一口都不吃，放在旁邊堆成一座小山，另外也有人拉麵只吃料、甜點只咬一口。針對這一種浪費食物行為，壽司郎表示「浪費是個人行為，不鼓勵且感到遺憾」。

改名風潮除了創下「名字最多50個字」紀錄，還有一些成了茶餘飯後的討論話題，像是剛好姓童的改名叫「童鮭魚盡」，也有員警及另一家壽司店員紛紛跟風改名，誇張的情況甚至登上了美國CNN、英國BBC等國外媒體。

▲壽司郎截至19日累積送出至少800萬元壽司。（圖／東森新聞）

活動到19日已經進行了2天，開始有改名的民眾準備「改回本名」。根據申請改名的流程，民眾在戶政事務所遞件申請後，戶所寄發通知到民眾填寫的戶籍地址，由於戶籍地有人員姓名異動，該戶的戶長必須到戶政機關更新戶口名簿，因此要從「鮭魚」改回一般姓名，戶長恐需跑兩趟。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。