衛生棉瘋鮭魚梗　出大絕「臭鮑魚」犯眾怒：賺女人錢再羞辱她們

▲知名衛生棉品牌因跟瘋鮭魚梗，意外點燃消費者怒火。（圖／翻攝臉書，下同）



記者陳凱力／新竹報導

「鮭魚」之亂即將完結，這起讓300多位台灣人改名的促銷活動終於進入落幕階段，短短2天的活動，讓全台陷入瘋狂討論，也引起不少業者跟風搭便車。新竹在地品牌「愛康衛生棉」因品牌形象清新、包裝簡潔、品質穩定獲得許多女性使用，並且死忠購買，在團購界可稱為衛生棉之王，沒想到這次的「鮭魚之亂」，「愛康」粉絲頁竟出現「臭鮑魚」跟瘋，引起消費者強力反彈。

婦產科醫師林靜儀在臉書也發文抨擊愛康的行銷手法，把「低俗歧視與羞辱當有趣」還說會被這種文案「氣死！」更譴責使用「臭鮑魚」來形容女性，「誰在跟你臭？臭的是你的嘴啦！」、「為什麼陰道要香？香給誰聞？莫名其妙！」

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▲婦產科醫師林靜儀在臉書抨擊該品牌作法，是把「低俗歧視與羞辱當有趣」。



林靜儀醫師說，自己在臨床工作20年，極少被病人陰道臭過！除非有非常特殊的感染或陰道異物！還衛教「長期使用護墊，陰道和會陰部長期處於潮濕與悶熱的狀態，或過度清潔，導致會陰部菌叢與酸鹼度失衡」才容易導致發炎。

林靜儀也提到，月經期間或者少量出血的時候，必須使用棉墊，是現代社會的習慣，這些生理用品的發明，是讓現代女性免於過去生理期的困窘與不便，是很棒的發明沒有錯。但是無限誇大女性對於會陰部和正常生理現象的焦慮，甚至用帶有歧視或恐嚇性的形容與言詞，來強化女性對於身體的羞恥感，真的，非常非常惡劣。

▲「愛康」創辦人Melody稍早在臉書發文道歉。

對於網友、專業醫師的譴責，「愛康」也火速撤文，創辦人Melody稍早也在臉書發文道歉「今天中午我們粉專發了一篇跟風魚類的貼文，當中出現了讓女性不舒服的字眼。作為女性品牌，犯下這樣的失誤，身為品牌創辦人，誠心向所有女性致歉，我將帶領團隊深刻檢討並虛心學習品牌產出的內容。再次為我們的錯誤致上最深的歉意！」

只是貼文雖下架，但引起的負評已覆水難收，雖有少數消費者緩頰，認為「愛康」勇於道歉，小編的失誤與產品和創辦人無關，但更多消費者認為「產品主攻女性市場還能出現這麼誇張的字眼真的傻眼」、「我也覺得女生要承受男生這樣戲謔已經很不舒服了，身為女性品牌還這樣嘲諷自己，真的不應該」、「賣女性產品，卻用戲謔的態度來對待女性，真的很毋湯，這樣的跟風一點都不好玩有趣」、「我很好奇，貴公司一邊賺女人的錢一邊羞辱自己的顧客，是不是有一種爽感？我也很想知道，以後還有誰能不畏他人眼光的拿貴公司的產品去櫃檯結帳？畢竟你們的文案已經稱呼你們的顧客是臭鮑魚了啊，用你們的產品等於宣示自己是臭鮑魚，那要有相當的勇氣欸」。

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