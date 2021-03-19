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清明快衝東台灣玩！住1晚「客運票買4送1」　回程再折200元

▲花蓮火車站,民眾,乘客,防疫,帶口罩,觀光客,交通,返鄉。（圖／記者謝婷婷攝）

▲清明連假搭乘大眾運輸可享多種優惠。（圖／記者謝婷婷攝）

記者李宜秦／台北報導

清明連假將至，交通部公路總局規劃多樣大眾運輸優惠，包括搭乘國道客運打85折、在地客運一段票或基本里程免費、台灣好行半價優惠等。搭乘北花客運來回僅400元，還可享租車優惠，若在東部購買台灣好行體驗套票或入住合法旅宿，享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元。

為鼓勵民眾於連假期間搭乘公共運輸，公路總局自4月1日0時起至4月5日24時止推出多項公共運輸疏運措施，民眾搭乘90條國道客運可享平日優惠價或原票價85折優惠，使用電子票證搭乘國道客運路線、臺鐵、高鐵後，於10小時內轉乘在地客運路線，享在地客運一段票或基本里程免費優惠，此外43條台灣好行路線使用電子票證可享半價優惠。

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清明連假欲前往東部地區的民眾可享更多優惠，搭乘北花國道客運享有來回票400元優惠，民眾抵達東部地區之後，持北宜、北花國道客運票證除有在地有腳租賃優惠外，回程可再最高折抵客運票價200元。

▲▼北花線客運。（圖／記者賴文萱攝）

▲公總針對北花線推出來回400元票價優惠。（圖／記者賴文萱攝）

此外公路總局於清明連假期間(4月2日至4月5日)更推出加碼優惠，凡持北宜、北花國道客運車票至東部地區，並購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元，惟本項優惠不與租車優惠重複抵退。

在公路交通方面，公路總局預估清明節連續假期車潮自4月1日（星期四）下午起陸續出現，觀光旅遊車潮將於4月2日至4月4日上午於各大風景旅遊熱點湧現，掃墓祭祖車潮則會集中於4月4日上午時段於各鄰近墓園路段，返回工作地車潮則預計從於4月4日下午開始至4月5日。

▲鄰近省道之墓園周邊道路。（圖／公總提供）

▲鄰近省道之墓園周邊道路。（圖／公總提供）

公路總局預測省道易壅塞路段及時段，包含地區之主要幹道(如：台9線蘇花公路、南迴公路、台1線水底寮路段及台61線鳳鼻路段及竹南路段等)、銜接高速公路之路段(如：台64線、台65線、台74線、台86線、台88線快速公路及台18線銜接各國道交流道等)及重要觀光風景地區鄰近路段(台2線福隆~瑞濱及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖地區、台9線礁溪路段、台21線日月潭周邊、台26線墾丁路段等)。

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