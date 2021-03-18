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台鐵工會嗆「200人清明不加班」　最新統計曝：僅62人請假

▲▼0216春節連假初五台鐵北返人潮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台鐵清明連假將加開列車疏運。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵片面修正員工班表，引發部分員工不滿，揚言將在清明連假合法請假，台鐵企業工會宜蘭分會日前表態已有200餘名員工參與連署。不過台鐵企業工會指出，據統計，宜蘭運務段在清明連假期間只有62人請假、1632人出勤，可見連署的請假活動似乎沒有成功。

台鐵企業工會表示，宜蘭分會自行發起的連署活動不代表總會立場，企工指出，傳統節日對每位國人皆有重大意義，參與該連署的人員僅佔極少人數，不影響今年全台清明連假疏運。

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台鐵企業工會指出，身為鐵路運輸的一份子，有義務也有責任，在此重要時節為全國人民盡心盡力，勞資問題應是以智慧行動及團結力量加以解決，但絕不是今年清明連假期間。

▲宜蘭運務段請假人數統計。（圖／台鐵企業工會）

▲宜蘭運務段請假人數統計。（圖／台鐵企業工會）

台鐵企業工會也表示，「宜蘭分會」非臺灣鐵路工會法人代表，對外言行無法代表工會，該事件未經工會理事會或代表大會同意，且非臺灣鐵路工會本會(總會)發起之活動，所生之相關法律責任或懲處，須由相關發起人負全責。

台鐵企業工會表示，已於2月19日函文交通部，要求交通部回應有關「停止推動四輪三班制」、「停止削減休息日出勤加班」等議題，故相關訴求與交通部已取得相關共識。

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