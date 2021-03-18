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200人擬請假⋯清明節台鐵東線恐唱空城！林佳龍稱「不影響疏運」

▲▼0216春節連假初五台鐵北返人潮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台鐵清明連假加開151班車，卻面臨200餘人請假的危機。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局規劃修改班表，引發同仁不滿，台鐵企業工會宜蘭分會發起「清明連假合法請假」連署，目前已有200餘人參與。交通部長林佳龍今日表示，尊重同仁請假意願，台鐵局將以提前公布班表因應，請假並不會影響疏運計畫，他也呼籲，「台鐵是大家的，希望他們能以疏運順暢為職責」。

林佳龍表示，台鐵企業工會宜蘭分會的行動為個別行為，不代表企業工會，針對部分同仁以請假表達心聲，交通部予以尊重其合法權利，不過同仁務必落實請假手續，台鐵局將以提前公布班表、協助調度人力等方式因應，不會影響疏運規劃。

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林佳龍表示，台鐵局將會持續與同仁溝通，他呼籲，台鐵是大家的，如何確保乘客疏運的順暢、行車安全的，是勞資雙方都要共同努力的，希望他們能以疏運順暢為職責，台鐵局也會將宜蘭分會的訴求列入未來與企業工會討論的議題之一。

▲▼0216春節連假初五台鐵北返人潮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台鐵企業工會稱，人力不足並不影響行車運轉。（圖／記者呂佳賢攝）

目前宜蘭分會已有逾200人連署清明休假不上班，今日將前往台鐵企業工會總會遞交書面資料走完最後流程。台鐵企業工會宜蘭分會理事長吳俊義日前表示，只要台鐵願意恢復成去年7月以前的上班模式，分會的行動就會馬上停下來。

台鐵規劃變更輪班制度，將現行的「三班制」改成「四輪三班」，也就是將一天24小時分為日、小夜、大夜3個8小時班，由四組人去輪替，希望讓員工上班時數保持在一天8小時、周休二日、無人加班的情況。但因為變更輪班制度，將大幅降低加班費，變相減薪，每月薪水平均少8000到1.1萬元，引發員工不滿，發起清明連假合法請假連署。

台鐵因應清明連假規劃加班車疏運，自4月1日(星期四)起至4月6日(星期二)止計6天，全線加開各級列車總計151班。其中包含東線實名制列車6班、樹林=花蓮優惠復興號8班。

▲▼立法院交通委員會 林佳龍 台鐵員工清明休假問題 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲交通部長林佳龍 。（圖／記者屠惠剛攝）

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