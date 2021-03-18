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他自嘆「35歲坐不起高鐵」可悲！網搬出1名人：這不是自卑理由

▲▼ 高鐵列車進站，排隊人潮，防疫期間車廂內飲食。（圖／記者呂佳賢攝）

▲原PO問卦「35歲還在搭客運台鐵是不是很可悲？」（示意圖／記者呂佳賢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

高鐵靠站少、速度快，省下許多交通時間，所以不少民眾都會選搭高鐵通勤，但因為票價較高，即使有早鳥票、優惠時段等補助及促銷，還是有人覺得太貴。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，抱怨自己都35歲了還搭不起高鐵，總是在坐火車，甚至半夜搭客運，不禁問卦「35歲還在搭客運台鐵是不是很可悲？」

這位網友文中直嘆「35歲了還搭不起高鐵是不是很可悲？」說他看到朋友都搭高鐵返鄉，結果他還在為了省錢還在搭台鐵，有時候還搭半夜的客運，「想想自己都35歲了，真悲哀……」

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看到貼文後，就有人直呼，有時搭高鐵不見得比較方便，「高鐵要看目的地吧？有時候搭客運反而比較方便」、「高鐵有營業時間限制，又不是24小時都有高鐵坐。比如我在北部，早上7點要到高雄，你搭高鐵看看」、「有些人住的地方搭高鐵沒有比較快，客運反而直達」、「對有些地方來說，高鐵沒比較快，甚至可能比較麻煩。」

另外，也有網友安慰原PO，貼出台積電創辦人張忠謀曾以台鐵做為交通工具的照片，「兄Day，高鐵也是要台鐵轉運的，老張搭台鐵轉高鐵」、「我記得張忠謀就是算過時間成本才搭台鐵，那路段請司機必塞車，轉高鐵沒台鐵快。」

其他人則是紛紛留言，「用什麼交通工具根本不是自卑的理由」、「反正上車還不是都一樣睡覺、滑手機，一下子就過了」、「基努李維到現在還搭地鐵你覺得他可悲嗎？」、「周潤發表示：」、「我朋友52歲，資產上千萬也搭客運」、「客運很好睡啊，不趕時間搭客運比較沒那麼累」、「高鐵快，但客運也有優點，別想太多。」

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