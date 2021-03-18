客運飄濃臭菸味！平頭男「吐一大口」縮身躲霧中…勸導後再來1根慘了

▲平頭男子躲在國光客運最後一排座位上抽菸。（圖／網友宋怜萱授權提供）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

中央氣象局今（18日）清晨針對新北等5縣市發布濃霧特報，沒想到外頭霧茫茫，車裡也一片霧茫茫！一名宋姓女子在臉書PO文指出，今早搭乘國光客運從新竹北上，途中竟有位男子坐在後座打口吞雲吐霧，被勸戒了一次後仍依然故我，點起了第2根香菸繼續抽，最終乘客忍無可忍，只好請警察將他帶下車，司機也當場表明拒絕運送。

宋小姐接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，今上午7時50分許搭乘國光客運自新竹關西前往台北，突然車內飄來一陣濃臭菸味，差點令人無法喘氣，回頭一看，「扯爆！有人坐在最後一排抽菸啦！我已經看著他了，他還呼好大一口菸出來，以為自己可以躲在菸霧裡嗎？」

當時車內約有20名乘客，眾人聞到菸味後紛紛回頭搜尋味道來源，赫然發現最後一排一名身穿藍色無袖上衣、理著平頭的中年男子不但未戴口罩，還大剌剌地叼著菸，對於周遭乘客置若罔聞，大口吞雲吐霧；這時客運司機也發現異狀，待停等紅綠燈時上前告誡，當車駛達桃園龍潭站時，站務人員也上車了解，並勸告男子，請他將菸熄掉。

宋小姐說，當時車內滿滿都是菸味，雖然平頭男在經過勸說後已經將香菸熄滅，但客運才從龍潭重新出發沒多久，男子又故態復萌，拿出第2根香菸接著抽，這次車內乘客再也忍無可忍，司機也直接將客運開到警察局並向公司回報；這時一名乘客自告奮勇下車報警，並請警察上車將男子帶離，司機也順應乘客要求當即表明拒載，望著男子被帶下車的背影，全車被菸味荼毒的乘客差點就要起身歡呼。

根據我國《菸害防制法》規定，「公共使用之室內場所、經各主管機關公告指定之場所、及交通工具，全面禁止吸菸」，違規吸菸且屢勸不聽者，可處新台幣2000元以上、10000元以下罰鍰。桃園龍潭派出所警方表示，今接獲民眾報案，該男子在客運上抽菸，經駕駛多次勸阻仍不理會，事後該客運公車直接將車停置龍潭派出所對面，經警方上車了解案件原委後，由於公車駕駛及其他乘客現場指證，加上男子煙灰、煙蒂等證物，男子也坦承有吸菸情事，警方遂將該名乘客帶返派出所，依規定製作筆錄後，依違反菸害防制法函請桃市政府衛生局裁處。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康。

▼男子經勸導後仍然再點1根繼續抽，最終警察上車當場將他帶離。（圖／網友宋怜萱授權提供）