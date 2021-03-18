學渣變學霸！鼓山高中唐知謙設計孵蛋器　高師大教授驚豔錄取

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市鼓山高中繁星計劃以及特殊選才，今年共計報名96位，錄取68位，成績相當顯著，讓全校師生都相當開心，其中還有單親低收入戶的同學，像是唐知謙，國中雖然被當成學渣，但是經過三年努力以特殊選才考上高雄師大軟體設計學系，消息傳出連他的母親都覺得相當意外，直說「還以為他只能唸私立」。

▲鼓山高中學生唐知謙表示自己之後要當麻辣老師 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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唐知謙在接受記者採訪時表示自己是單親、低收入的家庭，還有一個小他八歲的弟弟，下課之後他跟其他同學不一樣，因為他就要回家照顧弟弟，母親在餐廳打工，所以回家都很累，他看著母親一早五點就起床，弄完早餐就出門後，一路就要忙到晚上九點之後，所以唐知謙看在眼裡、放在心裏，默默的幫忙整理家務、洗碗以及洗衣服，他也要幫忙輔導弟弟的功課。

他坦言自己家境的確沒有比別人好，也是因為這樣讓他懂得自律，雖然自己在國中的課業都沒有及格，但是到了鼓山高中一年級之後，透過輔導老師進行一些性向調查，從這邊讓他知道自己是對資訊方面有興趣，二年級就加入電腦社，在這裡學到更多程式，所以從興趣變成專才。

▲鼓山高中學生唐知謙表示自己之後要當麻辣老師 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

唐知謙對軟體設計有高度興趣，尤其是在軟硬體整合方面，他設計的孵蛋器可以精準控制溫濕度，而獲得大學特殊選才看上他的獨特才華，考上高雄師大軟體設計學系，唐知謙說「媽媽非常高興，從以前她都以為我只能上私立學校，因為在國中的時候，成績沒有特別的好」。記者問：「到底有多差，是六十之上還之下」，他尷尬的笑著說：「六十之下，可以說學渣」。

談到對自己的未來，他說想要成為一個老師，因為在鼓山高中三年受到老師照顧，讓他感受到溫暖，覺得老師可以改變、照顧學生的一切，「很多學生都有專屬的天賦，但是大部分都沒有發展出來，都是因為課業、家裡的因素，所以就是沒有好好善用學校資源發展自己的專才和興趣，以後我當老師之後，我想藉由科技技術讓學生可以發展自己興趣」。

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