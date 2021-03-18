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義享試營運祭回饋！漢神「2萬送4千」迎戰　夢時代：OP點數10倍贈

▲▼高雄義享天地即將開幕。（圖／翻攝自義享天地官網）

▲高雄義享時尚廣場3/20開幕式營運，首波祭出會員回饋。（圖／翻攝自義享天地官網）

記者許宥孺／高雄報導

北高雄又多了一家百貨商場！義享天地A館「義享時尚廣場」20日正式對外公開試營運，18日先行舉辦媒體開箱，也公布首波會員回饋計畫，指定餐飲櫃位滿3000送200元電子商品券，同位於北高雄商圈的漢神巨蛋同日則有「尊榮酬賓」VIP活動，指定櫃位消費滿2萬現折4000元；另在南高雄商圈的統一夢時代，同日再推「開心花、美麗GO」，指定櫃位消費滿千送百，使用icash2.0支付再贈10%點數。

▲義享天地行銷部資深經理高宜伶。（圖／記者許宥孺攝）

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▲義享天地行銷部資深經理高宜伶。（圖／記者許宥孺攝）

義享天地行銷部資深經理高宜伶表示，開市營運檔期贈獎規劃皆以會員為回饋對象，開幕首周六日(20、21日)全館指定餐飲專櫃單筆滿500送100電子商品券，限量送完為止；3月20日至4月21日全館指定專櫃滿3000送200元電子商品券，另外卡友來店禮則有棉花糖女神「美美」及ROOTS聯名，目前只要下載義享時尚廣場APP完成註冊即可成為會員。

▲▼漢神兩館推出「尊榮酬賓」，VIP會員消費滿2萬現抵4000元。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼漢神兩館推出「尊榮酬賓」，VIP會員消費滿2萬現抵4000元。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼漢神兩館推出「尊榮酬賓」，VIP會員消費滿2萬現抵4000元。（圖／記者許宥孺攝）

漢神百貨數位行銷部協理袁詠慧表示，漢神百貨在每年春秋兩季都會推出「尊榮酬賓」VIP活動，今年活動日就在3月18至21日，約有1500至2000名高端客戶可獲得此邀請。活動集結50多個精品品牌，包含精品包、珠寶首飾、服飾等，客戶於指定專櫃消費滿2萬就能現折4000元，期間貴賓廳也提供休憩空間，過去曾有客人在這活動中，一次購足春夏用品，刷卡金額有上百萬。

▲統一夢時代推出滿千送百，使用icash2.0支付再贈10%點數。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲統一夢時代推出滿千送百，使用icash2.0支付再贈10%點數。（圖／記者許宥孺翻攝）

夢時代指出，3月12、13、14日舉辦第一波「開心花、美麗GO」帶動全館業績成長近一倍，第二波優惠也將於3月19、20日開跑，將攜手超過50家知名品牌，打造「超級品牌日」，更首次祭出OPEN POINT點數10倍贈，民眾至指定櫃位不限金額消費，即可享此低門檻、高回饋的好康活動。此外，於指定櫃位及餐飲品牌消費滿1,000元贈100元電子特別券，支付使用icash2.0或icash Pay再贈10% OPEN POINT點數，點數還能至OP點數生活圈指定通路共享使用。

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