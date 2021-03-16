　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄男深夜遭動私刑丟包　無關含羞草案！和別人女友曖昧被押走

▲▼含羞草「超艾夾」高雄舞廳前挨2刀　4嫌全被逮曝光了！持摺疊刀砍殺的蔡嫌。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲含羞草團員「超艾夾」高雄舞廳前挨2刀案，涉案者包括蔡男。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市深夜不平靜！一名蔡姓男子在新興區六合二路一間酒店消費後，走出店門就遭到多名不名人士強押上車，不但遭凌虐造成頭部以及腳部受傷，還被丟包在左營高鐵路，被人發現後送醫；蔡男日前涉嫌將網紅團體含羞草當中的副團長超艾夾砍傷，警方16日召開記者會澄清，兩案沒有關聯。

高雄市新興分局上午召開記者會，由偵查隊長副隊長陳俊男出面說明，記者會開始前，分局人員就忙著澄清：「跟苓雅那邊案件是一點都沒有關係的」，之後副隊長陳俊男說明案情，不過第一句話也再次強調跟含羞草案是不一樣的，「這個案子根據我們了解，一個謝姓女子昨天跟我們報案說，先生在六合二路一家KTV消費後，步出門被不明男子押上車，我們就成立專案小組去偵辦。」

▲警方公佈涉案車輛畫面 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲警方公佈涉嫌擄走蔡姓男子的車輛畫面 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

初步偵辦後，表示是因爲一位潘姓男子因為女友感情跟蔡姓男子之間有曖昧關係，導致潘男心生怨恨，強押蔡男上車談判理論，過程當中蔡有被毆打。潘姓男子目前警方還沒到案，記者詢問「感情糾紛是誰告訴你們的」，陳俊男回答：「就是潘姓男子的女朋友跟蔡姓男子之間有感情一些瓜葛」，記者又追問，「主嫌還沒有到案，你們怎麼肯定？」陳俊男說，「我們有跟蔡姓男子聯絡過。」

而警方口中說的苓雅案件，就是百萬Youtuber《含羞草日記》副團長超艾夾在2月22日上午、於苓雅區某舞廳門口遇襲事件，事發當時，他們叫了代駕正要離開，於離開過程中在門口見到有人在爭吵，超艾夾見狀後說了一句話想勸架，沒想到卻因此被對方盯上。警方調查發現，其中，段姓與蔡姓兩名男子持摺疊刀攻擊，致超艾夾背部中2刀，由友人陪同就醫，並於就醫後，至成功路派出所報案。

【相關新聞閱讀】

快訊／高雄男遭黑衣人強押動私刑　疑涉《含羞草》團員舞廳遭砍案

▲▼含羞草「超艾夾」高雄舞廳前挨2刀　4嫌全被逮曝光了！（圖／記者黃子倩翻攝）

▲▼含羞草「超艾夾」高雄舞廳前挨2刀　4嫌全被逮曝光了！持摺疊刀砍殺的蔡嫌。（圖／記者黃子倩翻攝）

ET快訊
逆轉！景文科大迎新逼學妹脫內衣　2學長姐改判無罪
麥當勞大方烤土司不賣了！　新版甜心卡優惠搶先看
北京下土了！　利菁曝「車頂全被黃沙覆蓋照」
林依晨前男友性侵案　最終判決出爐
江宏傑登《玩很大》評論一面倒！　他分隊一聽「1名字」臉歪了
快訊／大樓11F外牆高掛遺體　身分是警察

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄新興區治安一夜「2連暴」！酒客砸店遭砸頭　仇家強擄私刑

逆轉！景文科大迎新逼學妹脫內衣　2學長姐改判無罪

紅燈右轉飆警1分鐘！駕駛走前再嗆「去死啦」　15句話代價出爐

運將加油站買機油突遭槍擊！右手臂現血紅傷口　警水溝找到鋼珠

高雄男深夜遭動私刑丟包　無關含羞草案！和別人女友曖昧被押走

資安學霸警官墜華陽吊橋亡　常受邀演講...離婚遺留2幼子

「晨神」林依晨前男友鄭家堯性侵案　鄭男須判賠180萬確定

迷途1晝夜！桃園翁狂騎8區近百公里　見女兒淚崩「好想回家」

變態女生輔員共浴8童拍裸照！詭辯好奇size特大　父母男友助滅證

女騎士不治！賓士富少情緒激動到派出所筆錄　面臨最高5年刑責

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

18歲無照男撞斷女騎士頸椎害命危 遭爆「玩IG改自介」神隱7天終道歉

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

Sandy每天叫他付車錢..鹿希派：害我遊戲輸了　放話未來姊夫「不准讓她哭」遭虧：超弱！

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

鍾漢良聽聞「夫人」譚松韻懷孕..欲言又止　拉她坐腿上：妳想要孩子，我可以幫忙

李現.關曉彤.THE9現身歐陽娜娜Vlog　鄧紫棋想耍溫柔..結果噴笑秒破功XD

高雄新興區治安一夜「2連暴」！酒客砸店遭砸頭　仇家強擄私刑

逆轉！景文科大迎新逼學妹脫內衣　2學長姐改判無罪

紅燈右轉飆警1分鐘！駕駛走前再嗆「去死啦」　15句話代價出爐

運將加油站買機油突遭槍擊！右手臂現血紅傷口　警水溝找到鋼珠

高雄男深夜遭動私刑丟包　無關含羞草案！和別人女友曖昧被押走

資安學霸警官墜華陽吊橋亡　常受邀演講...離婚遺留2幼子

「晨神」林依晨前男友鄭家堯性侵案　鄭男須判賠180萬確定

迷途1晝夜！桃園翁狂騎8區近百公里　見女兒淚崩「好想回家」

變態女生輔員共浴8童拍裸照！詭辯好奇size特大　父母男友助滅證

女騎士不治！賓士富少情緒激動到派出所筆錄　面臨最高5年刑責

「小戴障礙」再堆高！　戴資穎世界球后累積155週

華視、緯來與愛爾達將轉播大聯盟　3月底召開記者會

屏東即將進鳳梨盛產期　蘇清泉預計協助銷日200噸

泰總理接種AZ疫苗第一劑　照片曝光！停打潮後帶頭施打

《錦心似玉》綠茶婊下線！何泓姍哭：不想再演壞人了

宋家豪春訓首度隨隊一軍　樂天監督讚「球有力」期待他更強

陸國務院：尹宗華出任港中聯辦副主任！　內部「海嘯式」人事調整

高雄新興區治安一夜「2連暴」！酒客砸店遭砸頭　仇家強擄私刑

CBA超級外援被犯規大喊「哇操」　網：這中文真標準！

逆轉！景文科大迎新逼學妹脫內衣　2學長姐改判無罪

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

社會熱門新聞

載瓦斯桶大叔按喇叭　惹怒「藥仔組」屁孩亮彈簧刀

「你有女友了」少女問學長3次仍遭硬上　打給男友求救

控女友遭馬偕醫性侵　男友出面回應了：人渣醫生

快訊／無照富少賓士衝撞！女騎士搶救9天宣告不治

男嬰猝死驚爆染毒！檢急搜「毒窟」救出8幼童

G奶妻枕邊風總務課長凍抹條　捲2億公款潛逃極樂高雄

即／交大員警住家輕生！民眾目擊他高掛外牆

馬偕狼醫性侵！　學妹深夜發58字：不會被擊倒

電梯故障！保全開門一跳墜B3慘死

獨／買百萬重機挨轟　小鮮肉打臉酸民

女友遭賓士富少撞死！他16條訊息崩潰道別

即／男遭黑衣人強押動私刑　疑涉含羞草團員舞廳遭砍案

即／北市公車碰撞路人　女捲車底命危

疑女友談分手　台中高二生墜樓「脊椎粉碎」

更多熱門

相關新聞

高流海音館3／27滿載測試　3千座位1分鐘秒殺！

高流海音館3／27滿載測試　3千座位1分鐘秒殺！

高雄流行音樂中心預計今年啟用，室內表演廳「海音館」全場域滿載測試「高流Play！」，將在3月27日下午3點半舉辦，邀請3000名歌迷進場觀看演出，15日中午12點整點開放索票，沒想到不到1分鐘全數索取完畢，讓測試性演出未演先轟動，網路上樂迷紛紛敲碗求票。表演當天也將開箱獨家展示全臺唯一完整建置的3D沉浸式音響系統，揭開高流為引以為傲的音樂武器。

想「鬆一下」上網找純按摩　竟掏15萬買點數

想「鬆一下」上網找純按摩　竟掏15萬買點數

毒窟內8幼童天真玩耍！高雄社會局曝現況

毒窟內8幼童天真玩耍！高雄社會局曝現況

即／男遭黑衣人強押動私刑　疑涉含羞草團員舞廳遭砍案

即／男遭黑衣人強押動私刑　疑涉含羞草團員舞廳遭砍案

高雄又開槍！藍議員酸：走路會不會踢到慶記

高雄又開槍！藍議員酸：走路會不會踢到慶記

關鍵字：

高雄超艾夾含羞草暗黑城市慶記之都高譚市新興網紅

讀者迴響

熱門新聞

只准報醫學院！媽逼重考9年...她怒弒母+分屍

倒春寒！　濕冷「狂降12度」冷氣團恐報到時間曝

載瓦斯桶大叔按喇叭　惹怒「藥仔組」屁孩亮彈簧刀

連人帶車倒路邊！29歲男上完大夜險猝死

《我只喜歡你》CP成真！張雨劍承認「跟吳倩已婚有女兒」

上課聽到怪聲音　她一決定立大功

「你有女友了」少女問學長3次仍遭硬上　打給男友求救

譚松韻被瘋傳祕婚！證實「的確結了又離」　粉絲笑了

精算女嫌男友：收入沒10萬沒勇氣結婚

控女友遭馬偕醫性侵　男友出面回應了：人渣醫生

帥氣小鮮肉買百萬重機　全貸84期驚呆網友

Rain怒吼新人　車銀優天使舉止暖哭粉絲

罔腰痛揭分手內幕…鳳梨道歉了！

快訊／無照富少賓士衝撞！女騎士搶救9天宣告不治

星巴克3／15起「連續5天」買1送1

更多

最夯影音

更多
自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌
淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

18歲無照男撞斷女騎士頸椎害命危 遭爆「玩IG改自介」神隱7天終道歉

18歲無照男撞斷女騎士頸椎害命危 遭爆「玩IG改自介」神隱7天終道歉

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面