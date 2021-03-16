高雄男深夜遭動私刑丟包　無關含羞草案！和別人女友曖昧被押走

▲含羞草團員「超艾夾」高雄舞廳前挨2刀案，涉案者包括蔡男。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市深夜不平靜！一名蔡姓男子在新興區六合二路一間酒店消費後，走出店門就遭到多名不名人士強押上車，不但遭凌虐造成頭部以及腳部受傷，還被丟包在左營高鐵路，被人發現後送醫；蔡男日前涉嫌將網紅團體含羞草當中的副團長超艾夾砍傷，警方16日召開記者會澄清，兩案沒有關聯。

高雄市新興分局上午召開記者會，由偵查隊長副隊長陳俊男出面說明，記者會開始前，分局人員就忙著澄清：「跟苓雅那邊案件是一點都沒有關係的」，之後副隊長陳俊男說明案情，不過第一句話也再次強調跟含羞草案是不一樣的，「這個案子根據我們了解，一個謝姓女子昨天跟我們報案說，先生在六合二路一家KTV消費後，步出門被不明男子押上車，我們就成立專案小組去偵辦。」

▲警方公佈涉嫌擄走蔡姓男子的車輛畫面 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

初步偵辦後，表示是因爲一位潘姓男子因為女友感情跟蔡姓男子之間有曖昧關係，導致潘男心生怨恨，強押蔡男上車談判理論，過程當中蔡有被毆打。潘姓男子目前警方還沒到案，記者詢問「感情糾紛是誰告訴你們的」，陳俊男回答：「就是潘姓男子的女朋友跟蔡姓男子之間有感情一些瓜葛」，記者又追問，「主嫌還沒有到案，你們怎麼肯定？」陳俊男說，「我們有跟蔡姓男子聯絡過。」

而警方口中說的苓雅案件，就是百萬Youtuber《含羞草日記》副團長超艾夾在2月22日上午、於苓雅區某舞廳門口遇襲事件，事發當時，他們叫了代駕正要離開，於離開過程中在門口見到有人在爭吵，超艾夾見狀後說了一句話想勸架，沒想到卻因此被對方盯上。警方調查發現，其中，段姓與蔡姓兩名男子持摺疊刀攻擊，致超艾夾背部中2刀，由友人陪同就醫，並於就醫後，至成功路派出所報案。

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