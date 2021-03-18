義享時尚20日試營運！樓層內裝首曝光　漢神：共拚北高大商圈

▲義享天地A館「義享時尚廣場」3/20試營運。（圖／義联集團提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄最新商場「義享天地」20日正式對外公開試營運！A館「義享時尚廣場」加上朕豪大酒店，樓地板面積達7.7萬坪，20日試營運共有308家品牌，全館開櫃率達80%，共有5大餐飲集團全新品牌進駐，希望打造食霸級的新地標。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄義享時尚廣場以國際時尚精品、特色美食、親子育樂為規劃方向。（圖／翻攝自義享天地官網）

義享天地A館為「義享時尚廣場」，B2至7樓為百貨商場，8樓至31樓為朕豪大酒店，消費客群目標訂為年輕、都會型，20至40歲的消費者。20日試營運，全館開櫃率達80%，預計在2021年6月能達到到96%。商場首波品牌共計308家，其中，餐飲品牌有114家，全台獨創、首家品牌就占了52家，其中日式高級自助餐「旭集」、馬辣集團旗下的「問鼎火鍋」、知名YouTuber滴妹創立的「再睡五分鐘」，都是南部消費者敲碗期待的品牌。

▲▼義享時尚廣場共有5大餐飲集團全新品牌進駐，希望打造食霸級的新地標。（圖／記者許宥孺攝）

義享時尚廣場以國際時尚精品、特色美食、親子育樂為規劃方向， 1樓為國際精品服飾和配件，2樓導入全台最新美妝服務店，超過400坪空間打造彩妝、保養、香氛、美妝、保養等五大專區，內含180支來自歐美日韓品牌。

▲義享時尚廣場2樓導入400坪大的美妝服務店，內有180支品牌。（圖／記者許宥孺攝）

3樓至4樓則是主打都會時尚與流行品牌，5樓則打造全台唯一室內繪本故事館主題，6樓集結7大運動品牌，其中ADIDAS為南部最大直營旗艦店，B1風格生活館導入全亞洲結合家電、手機的三星全商品旗艦館以及來自日本北海道的札幌藥妝，為南部首家，B2則為美食街。

▲B1有亞洲三星全商品旗艦館。（圖／記者許宥孺攝）

▲南臺灣第一家北海道札幌藥妝。（圖／記者許宥孺攝）

義享天地行銷部資深經理高宜伶表示，受到全球疫情影響，部分國際品牌展店速度仍需評估，但預計在6月份，A館開櫃率可達98%，期待今年營收可達百億目標；至於B館籌備則是如火如荼進行中，預計會在2023年工程可達一段落

，預計有商場、影城、商辦等設施。

而距義享天地僅1捷運站的「漢神巨蛋」則大方表示：「這是好事！」數位行銷部協理袁詠慧指出，不管什麼廠商、外資投資高雄，對就業人口提升、城市繁榮都有幫助，希望競爭對手立足後，能一起把商圈做大，「目前漢神並未對此做出特殊的對應措施，而是按照自己的年度計畫進行」，近年漢神不斷往數位方面升級，同時專心經營會員，希望透過各式會員活動，產生顧客黏著度，另外今年第四季也將投入改裝計畫，希望讓賣場品牌設施更完善。

另位於南高雄生活圈的「統一夢時代」，據觀察，2021年起加入OPEN POINT會員點數生態圈，整合集團、南北百貨資源，致力提供消費者一站式購足的消費方式，讓會員制度運用更友善、多元及便利。



【更多新聞】

義享試營運祭回饋！漢神「2萬送4千」迎戰 夢時代：OP點數10倍贈



吾鮭魚誰＝我歸於誰！高雄29人改名吃壽司 戶所員爆笑：徵友嗎

高雄19人改名！「鮭魚齊天大聖財神爺之子」戶政人員笑慘了

訊攀岩男卡茂林山壁慘死！勇消找到遺體 竟是塑膠大廠少東

不敵病魔！壽山動物園紙片獅小巴病逝 昔10大動物明星

「漂白水+鹽酸+洗衣粉」打掃 高雄某國中生氯氣中毒急送醫