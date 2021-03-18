高美館草地音樂會來了！《馴龍高手》打頭陣　高畫質螢幕超過癮

▲高美館草地音樂會回來了。（圖／© DWA LLC. All Rights Reserved.）

記者許宥孺／高雄報導

廣受喜愛的春天藝術節「草地音樂會」回來了！2021年4月3、4日將重返高雄美術館舉辦，首場演出即是適合大小朋友一起觀賞的動畫電影《馴龍高手1》恰巧於兒童節期間，因仍受防疫規劃影響，主辦單位預計將減少入場人數。草地音樂會搭配全版電影動畫透過高畫質巨型螢幕呈現，並由指揮楊智欽領軍高雄市交響樂團現場演出。

高雄市文化局表示，2010年由夢工廠動畫製作，《史瑞克》、《功夫熊貓》動畫製作群團隊打造的冒險動畫鉅片《馴龍高手》第一集，電影幽默的情節加上超萌珍稀的夜煞「沒牙」首度現身，讓觀眾在大呼過癮之餘，更令人興奮的是，以幽默劇情、噴火動作、翱翔天際等動畫技術獲得大家懷念。這齣電影中不管是親情、友情，還是少年成長難題，皆搔到觀眾痛癢處，極具共鳴，是一齣陪伴大家成長的勵志動畫強片。

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▲《馴龍高手1》打頭陣，高畫質巨型螢幕讓觀眾看得過癮。（圖／© DWA LLC. All Rights Reserved.）

電影故事內容改編自葛蕾熙達·柯維爾於2003年所作的同名童書「如何馴服你的龍」，描述在虛構的維京世界裡，維京島族人長年來努力對抗龍群的襲擊，並致力成為屠龍高手時，此時出現主角少年-小嗝嗝(Hiccup)原本個性懦弱的他一反傳統與傳聞中致命的敵人，兇猛的龍、最難被收服的珍稀夜煞「沒牙」成為好搭檔，這兩位的形象原本與英雄完全畫不上等號的異類，在因緣際會下變成最知心的好搭檔，一起並肩作戰解救他們各自世界裡的夥伴。

電影配樂大師、來自英國的作曲家約翰包威爾巧妙揉合蘇格蘭與愛爾蘭維京民族的音樂元素，打造出史詩氣魄、輝煌豪情的音樂配樂。這次與夢工廠攜手合作的《馴龍高手》更廣受專業人士肯定，獲國際電影音樂評論協會頒發最佳動畫電影原創音樂、年度最佳動畫配樂獎，及獲頒極具動畫電影指標性獎項安妮獎的10項大獎，包括最佳動畫電影、最佳導演、最佳電影配樂、最佳編劇等。

主辦單位提醒，今年草地音樂會得以復辦有賴觀眾共同遵守防疫原則，因此到場觀眾務必配合相關防疫措施，包括減縮入場人數，同時活動全區場域將「禁止飲食」，現場也無販售食品，並採實名制、入場前酒精供民眾消毒及量測體溫、加強戶外流動廁所清潔消毒頻率，音樂會更全程要求觀眾戴口罩，並請觀眾配合現場工作人員防疫宣導等措施。

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