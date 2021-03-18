　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高美館草地音樂會來了！《馴龍高手》打頭陣　高畫質螢幕超過癮

▲高美館草地音樂會回來了。（圖／© DWA LLC. All Rights Reserved.）

▲高美館草地音樂會回來了。（圖／© DWA LLC. All Rights Reserved.）

記者許宥孺／高雄報導

廣受喜愛的春天藝術節「草地音樂會」回來了！2021年4月3、4日將重返高雄美術館舉辦，首場演出即是適合大小朋友一起觀賞的動畫電影《馴龍高手1》恰巧於兒童節期間，因仍受防疫規劃影響，主辦單位預計將減少入場人數。草地音樂會搭配全版電影動畫透過高畫質巨型螢幕呈現，並由指揮楊智欽領軍高雄市交響樂團現場演出。

高雄市文化局表示，2010年由夢工廠動畫製作，《史瑞克》、《功夫熊貓》動畫製作群團隊打造的冒險動畫鉅片《馴龍高手》第一集，電影幽默的情節加上超萌珍稀的夜煞「沒牙」首度現身，讓觀眾在大呼過癮之餘，更令人興奮的是，以幽默劇情、噴火動作、翱翔天際等動畫技術獲得大家懷念。這齣電影中不管是親情、友情，還是少年成長難題，皆搔到觀眾痛癢處，極具共鳴，是一齣陪伴大家成長的勵志動畫強片。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高美館草地音樂會回來了。（圖／© DWA LLC. All Rights Reserved.）

▲《馴龍高手1》打頭陣，高畫質巨型螢幕讓觀眾看得過癮。（圖／© DWA LLC. All Rights Reserved.）

電影故事內容改編自葛蕾熙達·柯維爾於2003年所作的同名童書「如何馴服你的龍」，描述在虛構的維京世界裡，維京島族人長年來努力對抗龍群的襲擊，並致力成為屠龍高手時，此時出現主角少年-小嗝嗝(Hiccup)原本個性懦弱的他一反傳統與傳聞中致命的敵人，兇猛的龍、最難被收服的珍稀夜煞「沒牙」成為好搭檔，這兩位的形象原本與英雄完全畫不上等號的異類，在因緣際會下變成最知心的好搭檔，一起並肩作戰解救他們各自世界裡的夥伴。

電影配樂大師、來自英國的作曲家約翰包威爾巧妙揉合蘇格蘭與愛爾蘭維京民族的音樂元素，打造出史詩氣魄、輝煌豪情的音樂配樂。這次與夢工廠攜手合作的《馴龍高手》更廣受專業人士肯定，獲國際電影音樂評論協會頒發最佳動畫電影原創音樂、年度最佳動畫配樂獎，及獲頒極具動畫電影指標性獎項安妮獎的10項大獎，包括最佳動畫電影、最佳導演、最佳電影配樂、最佳編劇等。

主辦單位提醒，今年草地音樂會得以復辦有賴觀眾共同遵守防疫原則，因此到場觀眾務必配合相關防疫措施，包括減縮入場人數，同時活動全區場域將「禁止飲食」，現場也無販售食品，並採實名制、入場前酒精供民眾消毒及量測體溫、加強戶外流動廁所清潔消毒頻率，音樂會更全程要求觀眾戴口罩，並請觀眾配合現場工作人員防疫宣導等措施。

【更多新聞】

義享時尚20日試營運！樓層內裝首曝光　漢神：共拼北高大商圈

吾鮭魚誰＝我歸於誰！高雄29人改名吃壽司　戶所員爆笑：徵友嗎

高雄19人改名！「鮭魚齊天大聖財神爺之子」戶政人員笑慘了

訊攀岩男卡茂林山壁慘死！勇消找到遺體　竟是塑膠大廠少東

不敵病魔！壽山動物園紙片獅小巴病逝　 昔10大動物明星

「漂白水+鹽酸+洗衣粉」打掃　高雄某國中生氯氣中毒急送醫

ET快訊
台灣「鮭魚之亂」登上國際　《衛報》報導內容曝
新店重大車禍　對撞零件噴飛1死1命危
賓士撞死22歲女兒肇逃　父崩潰：遇到2次...上次是我爸爸
快訊／壽司郎訂位APP瘋狂旋轉　畫面停在「讀取中」鮭魚無法訂

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

奧鮭爽炫空盤！「白飯疊成山」燦笑比YA　千人怒炸：浪費很得意？

首批AZ疫苗開打倒數！今完成封緘「放行畫面曝光」

鹿港高中3胞胎從小同校　 繁星分奪台大、台師大及北醫大

花邊新聞超火爆！12星座「7日運勢」曝　白羊替人收尾、金牛小心支出

昨才跟媽吃破7千！輔大鮭魚正妹今「挑戰200盤」…曝下次改名時機

鮭化之戰終局盤點！創笑鮭名一次看　壽司郎台中3門市全擠爆

高美館草地音樂會來了！《馴龍高手》打頭陣　高畫質螢幕超過癮

最終日桃市僅3人改名！八德區帥哥「想跟橋本環奈吃鮭魚爹斯」

《寄生上流》導演是她偶像！繁星上政大傳播學院　盼成台版李安

陳玉珍通過設疫苗專案小組監督採購　綠委反對引雙方爭議

波妞生日圓夢扮公主...賈靜雯虧：她不適合！　爆懷第四胎崩潰喊「放過我好嗎」

遊覽車過彎後突加速乘客噴飛亡　初步鑑識結果：剎車沒有咬死！

鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆

白俄16歲正妹「首選來台」當模特　讚台灣便當好吃：曾經救了我

Selina認「有弟弟追求」慌：不知怎麼開始..　還沒時間約會「拍到在床上我也不認！」

外送100元「燙青菜」倒出僅1小坨 消費者傻眼...闆娘喊：菜會縮水！

《上流》珍妮狠甩河恩星巴掌太解氣！　千書真又動情前夫..朱丹泰出奧步衝康她

林依晨停工3年拚做人：該試的都試了...　遠距婚姻不難！「有足夠默契.同理心的話」

比熊犬偷溜出門「小貨車惡意輾過」　吐血身亡...飼主怒報警：跟狗道歉！

主人曬「180cm汪星人」暖互動　重量級撒嬌網萌暈：好大一隻！

奧鮭爽炫空盤！「白飯疊成山」燦笑比YA　千人怒炸：浪費很得意？

首批AZ疫苗開打倒數！今完成封緘「放行畫面曝光」

鹿港高中3胞胎從小同校　 繁星分奪台大、台師大及北醫大

花邊新聞超火爆！12星座「7日運勢」曝　白羊替人收尾、金牛小心支出

昨才跟媽吃破7千！輔大鮭魚正妹今「挑戰200盤」…曝下次改名時機

鮭化之戰終局盤點！創笑鮭名一次看　壽司郎台中3門市全擠爆

高美館草地音樂會來了！《馴龍高手》打頭陣　高畫質螢幕超過癮

最終日桃市僅3人改名！八德區帥哥「想跟橋本環奈吃鮭魚爹斯」

《寄生上流》導演是她偶像！繁星上政大傳播學院　盼成台版李安

陳玉珍通過設疫苗專案小組監督採購　綠委反對引雙方爭議

這一次王威晨不忍了！拉傷有感被電到　「撐下去對球隊是傷害」

奧鮭爽炫空盤！「白飯疊成山」燦笑比YA　千人怒炸：浪費很得意？

杜家明本季首安、首打點　4局中信3比1味全

桃園萬壽路騎車互撞3人慘摔　女急救3天仍不治、男大生5萬交保

交往堅持不上床！　簡嫚書卻慘被「說謊渣男」騙婚

歐巴馬籲「終結仇視亞裔」　再提立法管制槍枝

台灣「鮭魚之亂」登上國際　《衛報》：官員敦促不要輕易改名鮭魚

首批AZ疫苗開打倒數！今完成封緘「放行畫面曝光」

曾之喬穿搭功力受國際肯定！「中性、OL風」美照連發揭曉新身份

侮辱當創意！提議東奧「渡邊直美扮豬」名導閃辭…網敲碗男神回歸

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

生活熱門新聞

網紅吃6170元免錢壽司！狂照曝光

改名「楊亞太愛吃鮭魚鮑魚」！爽拿新手機

肯德基價格出包　8萬人半夜買爆

30→13°C變天回冬！吳德榮：最強一波

預言「全台鮭魚之亂」結局　律師點名135人：怎麼辦？

快訊／強度升級！冷氣團恐報到　大變天轉雨時間曝

媽媽爆「你只剩1次」　他改名鮭魚GG了

他搶到蝦皮10串衛生紙　起床後「全被退款」

今來9隻鮭魚！壽司郎店員崩潰對話

已改名3次！「鮭魚之夢」笑喊：不後悔

「壽司郎一餐破1萬2」明細曝光！店員結帳笑了

輔大正妹改名「9字鮭魚」　曝改名原因

牛排外送小琉球！船公司公告收費

改名吃壽司CP值曝光！　還有人當起鮭魚黃牛

更多熱門

相關新聞

繁星上政大傳播學院　盼成台版李安

繁星上政大傳播學院　盼成台版李安

韓國知名電影《寄生上流》享譽國際，現在這部電影導演奉俊昊成了台灣一名高中女生的偶像，鼓山高中林恩妤以校內第一名姿態，透過繁星計劃考進了政大傳播學院不分系，她說要用電影感動人心，拍出台版的《寄生上流》，讓台灣電影能夠在國際發熱，校長莊福泰笑說：「搞不好還真的教出了女版李安」。

別再管鮭魚了！高雄將辦「鹹酥雞」嘉年華

別再管鮭魚了！高雄將辦「鹹酥雞」嘉年華

學渣變學霸！鼓山高中唐知謙製孵蛋器　高師大錄取

學渣變學霸！鼓山高中唐知謙製孵蛋器　高師大錄取

義享試營運祭會員回饋！漢神「2萬送4千」迎戰

義享試營運祭會員回饋！漢神「2萬送4千」迎戰

高雄義享時尚20日試營運！樓層內裝首曝光

高雄義享時尚20日試營運！樓層內裝首曝光

關鍵字：

高雄文化局高美館草地音樂會馴龍高手

讀者迴響

熱門新聞

網紅吃6170元免錢壽司！狂照曝光

吃酒店妹意外抓根！大哥下「封口令」打人

改名「楊亞太愛吃鮭魚鮑魚」！爽拿新手機

震撼！金曲歌后確診帕金森氏症「左腦中度萎縮」

田中發現藍色蛋　他追查：又棄嬰

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

小嫻刮傷金剛車子起爭執！

肯德基價格出包　8萬人半夜買爆

30→13°C變天回冬！吳德榮：最強一波

預言「全台鮭魚之亂」結局　律師點名135人：怎麼辦？

萬元潮鞋當拖鞋穿　警衛阿伯：來賺BMW重機油錢

快訊／強度升級！冷氣團恐報到　大變天轉雨時間曝

媽媽爆「你只剩1次」　他改名鮭魚GG了

16歲少年大戰3人妻2hrs！　當場休克喪失性功能

北市酒店丟自製炸藥　20歲男投案

更多

最夯影音

更多
波妞生日圓夢扮公主...賈靜雯虧：她不適合！　爆懷第四胎崩潰喊「放過我好嗎」

波妞生日圓夢扮公主...賈靜雯虧：她不適合！　爆懷第四胎崩潰喊「放過我好嗎」
遊覽車過彎後突加速乘客噴飛亡　初步鑑識結果：剎車沒有咬死！

遊覽車過彎後突加速乘客噴飛亡　初步鑑識結果：剎車沒有咬死！

鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆

鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆

白俄16歲正妹「首選來台」當模特　讚台灣便當好吃：曾經救了我

白俄16歲正妹「首選來台」當模特　讚台灣便當好吃：曾經救了我

Selina認「有弟弟追求」慌：不知怎麼開始..　還沒時間約會「拍到在床上我也不認！」

Selina認「有弟弟追求」慌：不知怎麼開始..　還沒時間約會「拍到在床上我也不認！」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面