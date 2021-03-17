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獨／高雄女疑中邪險爬4樓窗　母胎solo男警急喊：我也有孩子！

▲高雄一名單身男警為了救人，情急之下表示自己有孩子，成了派出所趣談 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄一名單身男警為了救人，情急之下表示自己有孩子，成了派出所趣談 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

16日晚間十點多，高雄市三民區建工路驚傳有一名女子攀爬在四樓陽台，疑似中邪！原來這名女子的兒子生病住院，疑因此憂心過度造成恍神，就怕她發生危險，一名男警高喊：「我也有小孩，我懂」，同理心策略奏效，讓女子願意下來，化解危機。不過事後同事笑：「你不是憑實力單身，連女朋友都沒有，哪來小孩，你罔腰喔」！

這起案件就發生在16日晚間，一名25歲的女子因為孩子因為生病住院，所以她趁著爸爸幫忙照顧的空檔就來到朋友家休息，不過不知道是不是連日來的照顧壓力，讓這名女子恍神，攀爬到4樓陽台，感覺就像是中邪，叫又沒有回應，讓友人相當擔心發生危險，只好通知員警前來協助。

員警抵達現場之後，了解這名女子的原因後，為了勸說她下來，一名員警喊：「我也有小孩，我懂你的苦，先不要想太多，平常照顧小孩子難免會遇到許多挫折，希望妳能夠放寬心，面對困難時能與朋友或公部門求助，不要有過多的負面情緒」，似乎同理心攻勢對女子有效，最後順利自己下來。

就在女子送醫之後，男警同事一臉狐疑的問：「你不是憑實力單身，不是連女友都沒有，哪裡來的小孩，你是罔腰喔」，讓這名男警一時之間也很尷尬，直說：「情急之下，逼不得已」，這段救人經歷也成了派出所的一段趣話。

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