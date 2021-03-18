別再管鮭魚了！高雄將辦美食嘉年華　國民美食「鹹酥雞」打頭陣

▲高雄將舉辦鹹酥雞嘉年華 。（圖／高雄市府觀光局提供）

記者洪靖宜／高雄報導

別再管鮭魚了！高雄市府推出「高雄鹹酥雞嘉年華市集」活動，將廣邀高雄最夯、最厲害鹹酥雞店家同場較勁，將於4月24日在高雄大遠百戶外廣場舉辦，活動自即日起開放報名，除了歡迎店家毛遂自薦外，民眾也可至高雄旅遊網臉書專頁，留言推薦自家最愛口袋名單，一起分享隱藏在高雄街頭巷尾的美味。

▲高雄將舉辦鹹酥雞嘉年華 。（圖／高雄市府觀光局提供）

每個人心中都有一間最完美的鹹酥雞，高雄鹹酥雞嘉年華市集活動即日起開放報名，預訂於4月24日在高雄大遠百戶外廣場舉辦「高雄鹹酥雞嘉年華市集」活動，將廣邀高雄最夯、最厲害鹹酥雞店家同場較勁，讓達人店家推出既邪惡又銷魂的療癒美食，邀請外縣市遊客及市民朋友一起來幸福。

高雄市政府觀光局自舉辦肉燥飯爭霸賽獲得廣大迴響後，接下來將推出一連串的美食活動來行銷城市美食亮點，首波將由國民美食最強代表鹹酥雞打頭陣，除了歡迎店家毛遂自薦外，市民朋友也可至高雄旅遊網臉書專頁，於徵選文中留言推薦自家最愛口袋名單，一起分享隱藏在高雄街頭巷尾的美味，讓國民美食啟動高雄的美食觀光能量。連網路知名KOL宅神朱學恆，看到本活動直呼過癮，更要專程南下吃爆每一家鹹酥雞。

觀光局周玲妏局長表示，今年一共預計辦理八場美食活動，除了強大國民美食鹹酥雞打頭陣外，接下來有火鍋、餐酒館兩場活動緊接在後。之後五場項目交給市民朋友決定，歡迎市民朋友至高雄旅遊網臉書美食推薦貼文留言，由民眾決定續辦的美食活動，盼以各式多樣的美食推廣高雄，吸引遊客到高雄觀光旅遊、嚐美食、拍照打卡分享，進而促進觀光產業及旅宿業發展。

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