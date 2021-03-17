獨／民眾半夜報案：美術館車站「攔路阿飄」　女警一碗麵線收服

▲高雄市鼓山內惟派出所找回失蹤老人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名機車騎士凌晨1多點途經台鐵美術館車站外，竟然被突然伸出的手擋住去路，當場嚇出一身冷汗！他以為自己遇到「歹咪仔」，仔細一看一名老婦人想要搭便車，深夜一名老人卻在街頭徘徊，讓這名騎士越想越不對勁，趕緊打電話通報警方協助，女警許芳慈把這名老婦人帶回派出所，用一碗麵線溫暖老婦人的心。

凌晨一點多，一名騎士騎在翠華路，突然間在暗夜當中伸出了一隻手，騎士緊急煞車，還以為遇到阿飄，結果是一名老婦人，她請求幫忙想要搭便車，騎士覺得不太對勁，立刻報警處理。員警抵達現場之後，看到這名老婦人左顧右盼、手足無措地站在路旁，立刻了解情況，這名老婦人自稱來自屏東，但是姓名及家人的聯絡方式都無法應答，只好先帶她回派出所

警方隨後透過警用小電腦的人臉辨識系統，確定老婦人稍早已被屏東家人通報為協尋失蹤人口，「你的家人正在找你耶」！員警一句話讓這名老婦人立刻掉下眼淚，為了安撫她的情緒，女警許芳慈送上一碗當地有名麵線，溫暖老婦人的胃，最後家屬前來帶人，對警方相當感謝！

▲內惟派出所女警許芳慈 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

老婦人的兒子表示母親有失智情形，晚餐後以為她進房休息，根本不知道她何時出門，全家人在屏東市區找翻了天，無奈只好報警協尋，只是老婦人究竟怎麼到高雄的，似乎在家人團聚的歡樂氣氛中，成了一個溫馨的謎。