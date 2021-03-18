《寄生上流》導演是她偶像！繁星上政大傳播學院　盼成台版李安

記者吳奕靖／高雄報導

韓國知名電影《寄生上流》享譽國際，現在這部電影導演奉俊昊成了台灣一名高中女生的偶像，鼓山高中林恩妤以校內第一名姿態，透過繁星計劃考進了政大傳播學院不分系，她說要用電影感動人心，拍出台版的《寄生上流》，讓台灣電影能夠在國際發熱，校長莊福泰笑說：「搞不好還真的教出了女版李安」。

▲高雄鼓山高中林恩妤以校內第一名，繁星考進政大！立志成為導演 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

家境並沒有別人富裕，但是對自己的要求總是比別人還要高，鼓山高中的林恩妤就是這樣，當同年齡的小孩在玩手遊、玩手機，還有看電視的時候，懂得「時間管理」的她，不靠補習，找到自己的目標，一鼓作氣以「女狀元」姿態考進了政大傳播學院。她說：「做事情一定要有個方向，搞清楚方向才會有動力去往前」。

▲高雄鼓山高中林恩妤以校內第一名，繁星考進政大！立志成為導演 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

「自律！一定要自我管理」還有稚氣臉龐的林恩妤，有著超越同年齡同學的成熟，「你要自己安排時間規劃，你不能因為周圍的人影響你，你就轉彎不走你原來規劃的路」。考上政大傳播學院，她說之後想要成為一名導演，尤其是受到韓國電影《寄生上流》導演奉俊昊，「因為可以透過電影傳遞資訊，讓大家受到影響、印象深刻」，簡單就是能夠感動人心。

講到這邊，在旁邊陪伴的鼓山高中校長莊福泰說，是像齊柏林一樣嗎？林恩妤笑了笑表示，自己想要的並非是在紀錄片這個區塊，讓莊福泰直說：「難道我會教出個台版李安」。

【更多新聞閱讀】

高雄男深夜遭動私刑丟包 無關含羞草案！和別人女友曖昧被押走

獨／高雄失業女哭坐愛河！超悍黑歷史曝：汽油桶開戰跳蚤攤

獨／民眾半夜報案：美術館車站「攔路阿飄」 女警一碗麵線收服

獨／高雄女疑中邪險爬4樓窗 母胎solo男警急喊：我也有孩子