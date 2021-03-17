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獨／高雄失業女哭坐愛河！超悍黑歷史曝：汽油桶開戰跳蚤攤

▲一名女子在愛河畔哭泣，員警帶回派出所之後，發現她過往的霸氣背景 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲一名女子在愛河畔哭泣，員警帶回派出所之後，發現她過往的霸氣背景 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名女子坐在愛河旁邊哭泣，警方獲報趕往現場，還好這名女子並沒有進一步的動作，但是心情真的很低落，她向警方表示自己因為疫情而失業，覺得人生沒了希望！員警勸她：「人生轉角總是有希望」，並且請她回到派出所休息，就在警方依照慣例查證身份之後，這才發現這女子驚人背景，8年前在高雄跳蚤市場可是知名人物，因為她曾拿汽油桶要找人輸贏。

17日中午高雄市警察局成功路派出所接獲報案，表示有一名女子在愛河邊哭泣，就怕她想不開，所以員警立刻趕到現場，發現這一名鄭姓女子並沒有進一步動作，原來她之前在在牛肉麵店擔任洗碗工，薪資24000元，月休2天，但是疫情影響，沒有工作，失業長達一年，現在又繳出不房租,目前沒有家人的她，越想越悲傷。

▲一名女子在愛河畔哭泣，員警帶回派出所之後，發現她過往的霸氣背景 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲一名女子在愛河畔哭泣 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

隨後員警將她帶回派出所，知道她四天沒有吃東西，所以請她吃排骨便當，趁著她在進食的時候，依照慣例查詢她的身份，這才發現她過往的驚人背景，就在8年前，她在高雄一處的跳蚤市場擺攤，不滿被其他攤商排擠，說她「欠地下錢莊，還有討客兄」，這一句話惹怒她，拿著裝滿汽油的桶子，逼迫其他攤商「限時道歉」，否則就要輸贏！

後來這名女子被依恐嚇罪嫌判拘役50天，只是對照過往的日子，跟現在她哭坐愛河邊的對照，讓員警相當感嘆「人生造化弄人」，但也勸她「生命會有轉彎，不要輕言放棄」。

▲一名女子在愛河畔哭泣，員警帶回派出所之後，發現她過往的霸氣背景 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲一名女子在愛河畔哭泣，員警帶回派出所。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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