他曬蝦皮戰果「100串衛生紙+50盒蛋塔」！苦主起床火了：全被退款

網搜小組／劉維榛報導

蝦皮購物18日凌晨系統疑似出包，出現肯德基6入蛋塔35元，以及萊爾富衛生紙1串8包只要30元的甜甜價，引發網友無上限買爆！就有男網友貼出「超猛戰果」，靠著一指就下單50盒蛋塔與100串衛生紙。不過也有網友痛批，訂單直接被取消了。

▲蝦皮肯德基蛋撻6入35元，被買爆8萬多份！（示意圖／記者黃克翔攝）



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烏龍事件消息曝光後，粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》小編隨即貼文笑虧，「別管鮭魚了，你蛋撻了嗎？」底下引發大批吃貨朝聖，其中一名男網友自豪分享戰利品，「蛋撻只搶到50盒，衛生紙買3000元！」

▲網友開始苦惱衛生紙要擺哪了！（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急）



為了取信大家，男網友還貼出下單明細，只見他衛生紙一次買10品項共300元，花了3000元，若再加上50盒蛋塔為1750元，總共消費4750元。底下網友好奇詢問，「800包衛生紙你家要怎麼放？」該網友則回應，「我還沒想到這問題！」

不過也有男網友在《ETtoday新聞雲》粉專底下抱怨，「肯德基跟萊爾富沒擔當，轉帳後立馬退款」，今（18）日早上7時許起床，竟發現300元全部被退款至錢包。

▼苦主怒了，已被退款！（圖／ETtoday新聞雲粉專）

