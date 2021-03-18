　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

蛋塔、衛生紙標錯價！蝦皮將取消訂單並全額退款　另提補償方案

▲▼肯德基價格設定出包。（圖／民眾提供）

▲蝦皮購物上的肯德基蛋塔禮盒（6入）即享券，價格設定出包。（圖／民眾提供）

記者洪菱鞠／台北報導

蝦皮購物價格設定系統疑似異常，18日凌晨一連出兩大包，肯德基蛋塔6顆只賣35元，短短數分鐘引來大批網友買爆，統計最後共賣出8.3萬盒，萊爾富抽取式衛生紙100抽8包僅30元也被搶翻，兩大賣場不久後立刻關閉。對此，蝦皮購物表示，「針對「肯德基原味蛋塔禮盒（6入）」、「萊爾富HL抽取式衛生紙100抽*8」電子商品標價錯誤，已成立之訂單將進行取消並全額退款。 」

蝦皮購物的價格設定疑似出現異常，一名網友在批踢踢爆料，原價185元的「肯德基原味蛋撻禮盒（6入）即享券」，竟然只賣35元，好康逗相報分享後，吸引大批人爭相搶購，有人一次就買10盒、20盒、甚至是50盒，截止最後有8.3萬人次購買。

此外，也有網友發現萊爾富抽取式衛生紙標錯價，100抽8包只賣30元，超殺價格同樣引起眾多網友搶下單訂購，截至18日晚間1時47分已經賣出2萬份，不過接近凌晨2點，蝦皮才將價錢修改為264元，恢復正常價格。

一夜接連出現蛋塔之亂、衛生紙之亂，讓很多手腳快的人搶到賺到，而有網友認為，「單買35 整盒6個也35 肯定標錯啊」，若蝦皮購物默認烏龍價格，初估蛋塔損失超過千萬，但也有人懷疑「明明是行銷方法」、「天知道 有沒有先設好一個截止售出量 故意像出包給大家狂買 畢竟單價不高」。

針對此次事件，蝦皮購物表示，為補償參與活動的消費者，將提供消費者高於站上商品標示售價的100%全站折扣券，補償方案如下：
1、購買「肯德基原味蛋塔禮盒(6入)」的消費者者：蝦皮購物將補償每位消費者「滿180元折180元」的全站折扣券，提供消費者100%折抵

2、購買「萊爾富HL抽取式衛生紙100抽*8」的消費者：蝦皮購物將補償每位消費者「滿270元折270元」的全站折扣券，提供消費者100%折抵

蝦皮購物指出，相關全站折扣券蝦皮購物將於今天陸續發送，對消費者帶來不便蝦皮購物深感抱歉，感謝消費者的支持與諒解。

ET快訊
快訊／蛋塔、衛生紙標錯價　蝦皮回應了
立委曝遊覽車「最危險的位置」在這！林佳龍坦言：盡量不坐那
房地合一稅2.0溯及既往　2016年起取得案件將適用
「吳家可鮭」一次帶5正妹！　爽吃壽司郎
改名字有長度限制？　《姓名條例》規定一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

蛋塔、衛生紙標錯價！蝦皮將取消訂單並全額退款　另提補償方案

「蝦皮6顆蛋塔只要35元」狂賣逾8萬份！肯德基回應了

小資族購物最在意CP值！街訪票選每日要戴的隱形眼鏡最燒錢　主持人不藏私推薦「省錢秘方」

「IG男友」必備心機小道具　討女友歡心一秒從豬隊友變神攝手

蝦皮「萊爾富衛生紙8包30元」狂賣2萬份！超商業者回應了

家樂福併頂好超市快速開26家店！「北區8間」18日開幕送禮

麻瓜必收哈利波特「入學通知」口罩　5大電商開賣時間快記下

【廣編】尚格酒業獨家代理懷特馬凱集團　榮獲蘇格蘭年度最佳蒸餾酒廠第一名

中衛強推哈利波特口罩衝9¾月台　華新搶曝光：大甲媽遶境罩送信徒

【廣編】得恩堂眼鏡　歡慶80免費配鏡大方送

波妞生日圓夢扮公主...賈靜雯虧：她不適合！　爆懷第四胎崩潰喊「放過我好嗎」

遊覽車過彎後突加速乘客噴飛亡　初步鑑識結果：剎車沒有咬死！

鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆

白俄16歲正妹「首選來台」當模特　讚台灣便當好吃：曾經救了我

Selina認「有弟弟追求」慌：不知怎麼開始..　還沒時間約會「拍到在床上我也不認！」

外送100元「燙青菜」倒出僅1小坨 消費者傻眼...闆娘喊：菜會縮水！

比熊犬偷溜出門「小貨車惡意輾過」　吐血身亡...飼主怒報警：跟狗道歉！

《上流》珍妮狠甩河恩星巴掌太解氣！　千書真又動情前夫..朱丹泰出奧步衝康她

林依晨停工3年拚做人：該試的都試了...　遠距婚姻不難！「有足夠默契.同理心的話」

為吃免費壽司掀集體改名熱潮！內政部：記住次數免成終身「鮭魚」

蛋塔、衛生紙標錯價！蝦皮將取消訂單並全額退款　另提補償方案

「蝦皮6顆蛋塔只要35元」狂賣逾8萬份！肯德基回應了

小資族購物最在意CP值！街訪票選每日要戴的隱形眼鏡最燒錢　主持人不藏私推薦「省錢秘方」

「IG男友」必備心機小道具　討女友歡心一秒從豬隊友變神攝手

蝦皮「萊爾富衛生紙8包30元」狂賣2萬份！超商業者回應了

家樂福併頂好超市快速開26家店！「北區8間」18日開幕送禮

麻瓜必收哈利波特「入學通知」口罩　5大電商開賣時間快記下

【廣編】尚格酒業獨家代理懷特馬凱集團　榮獲蘇格蘭年度最佳蒸餾酒廠第一名

中衛強推哈利波特口罩衝9¾月台　華新搶曝光：大甲媽遶境罩送信徒

【廣編】得恩堂眼鏡　歡慶80免費配鏡大方送

快訊／北市女國中生情緒激動疑「想輕生」！校方急報案

基隆警改名「超粗大深海鮭魚王」 徐國勇：自己承擔後果

帛琉確診「防疫保單」難理賠！　保險達人：恐有爭議

再破紀錄！新北22歲男挑戰戶政系統極限50字　趁機告白：想帶妳一起吃鮭魚

小禎被盜照賣產品…粉絲受騙上當！　傻眼：認證藍勾勾很難嗎

全台瘋改名當鮭魚！學者：靠2點「無心插柳」換千萬廣告效益

蛋塔、衛生紙標錯價！蝦皮將取消訂單並全額退款　另提補償方案

「張嘴大口吃鮭魚」揪5人狂啃壽司郎　1小時掃105盤現省7400元

蕾菈「心臟被線綁住」諮商2小時都在笑：幼稚園就有輕生念頭

小甜甜罕露5月大肚！「零妊娠紋」曝老公細心舉動：有聽過來人的話

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

消費熱門新聞

蝦皮35元蛋撻狂賣8萬份！肯德基回應了

Airpods Pro流血價現省5千

蝦皮萊爾富衛生紙8包30元狂賣2萬份！業者回應

家樂福併頂好　8店新開幕送好禮

蛋塔、衛生紙標錯價　蝦皮將取消訂單並全額退款

7-11聯名哈根達斯推出咖啡冰沙！

foodpanda一口氣灑12組優惠碼！

0元爽喝咖啡！7-11超狂歡樂杯杯碰

幫寶適拉拉褲XXL上架再祭優惠價

SUBWAY「買1送1券」免費領！

「IG男友」必備心機小道具

全家限量草莓酷繽沙「加了起司蛋糕」

超商就能吃罪惡奶油乳酪肉桂捲！

麥當勞甜心卡開賣！蜂蜜特調入列

更多熱門

相關新聞

蝦皮35元蛋撻狂賣8萬份！肯德基回應了

蝦皮35元蛋撻狂賣8萬份！肯德基回應了

6顆蛋撻只要35元！人氣連鎖速食品牌肯德基今（18）日深夜傳出蝦皮購物的蛋撻價格設定出包，一盒6入即享券只要35元，截至1時37分已湧入8.3萬人次購買，對此，業者稍早也作出最新回應表示，此事件為蝦皮誤植價格，目前已要求對方以消費者權益作為最大考量進行妥善處理。

肯德基飛掉1162萬！網嗨：後悔只訂1組

肯德基飛掉1162萬！網嗨：後悔只訂1組

他搶到蝦皮10串衛生紙　起床後「全被退款」

他搶到蝦皮10串衛生紙　起床後「全被退款」

35元蛋塔券保證能用　他曝密技

35元蛋塔券保證能用　他曝密技

蝦皮萊爾富衛生紙8包30元狂賣2萬份！業者回應

蝦皮萊爾富衛生紙8包30元狂賣2萬份！業者回應

關鍵字：

蝦皮購物肯德基蛋塔蛋撻萊爾富衛生紙

讀者迴響

熱門新聞

網紅吃6170元免錢壽司！狂照曝光

吃酒店妹意外抓根！大哥下「封口令」打人

肯德基價格出包　8萬人半夜買爆

田中發現藍色蛋　他追查：又棄嬰

震撼！金曲歌后確診帕金森氏症「左腦中度萎縮」

30→13°C變天回冬！吳德榮：最強一波

改名「楊亞太愛吃鮭魚鮑魚」！爽拿新手機

預言「全台鮭魚之亂」結局　律師點名135人：怎麼辦？

北市酒店丟自製炸藥　20歲男投案

媽媽爆「你只剩1次」　他改名鮭魚GG了

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

16歲少年大戰3人妻2hrs！　當場休克喪失性功能

萬元潮鞋當拖鞋穿　警衛阿伯：來賺BMW重機油錢

快訊／強度升級！冷氣團恐報到　大變天轉雨時間曝

今來9隻鮭魚！壽司郎店員崩潰對話

更多

最夯影音

更多
波妞生日圓夢扮公主...賈靜雯虧：她不適合！　爆懷第四胎崩潰喊「放過我好嗎」

波妞生日圓夢扮公主...賈靜雯虧：她不適合！　爆懷第四胎崩潰喊「放過我好嗎」
遊覽車過彎後突加速乘客噴飛亡　初步鑑識結果：剎車沒有咬死！

遊覽車過彎後突加速乘客噴飛亡　初步鑑識結果：剎車沒有咬死！

鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆

鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆

白俄16歲正妹「首選來台」當模特　讚台灣便當好吃：曾經救了我

白俄16歲正妹「首選來台」當模特　讚台灣便當好吃：曾經救了我

Selina認「有弟弟追求」慌：不知怎麼開始..　還沒時間約會「拍到在床上我也不認！」

Selina認「有弟弟追求」慌：不知怎麼開始..　還沒時間約會「拍到在床上我也不認！」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面