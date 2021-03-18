蛋塔、衛生紙標錯價！蝦皮將取消訂單並全額退款　另提補償方案

▲蝦皮購物上的肯德基蛋塔禮盒（6入）即享券，價格設定出包。（圖／民眾提供）

記者洪菱鞠／台北報導

蝦皮購物價格設定系統疑似異常，18日凌晨一連出兩大包，肯德基蛋塔6顆只賣35元，短短數分鐘引來大批網友買爆，統計最後共賣出8.3萬盒，萊爾富抽取式衛生紙100抽8包僅30元也被搶翻，兩大賣場不久後立刻關閉。對此，蝦皮購物表示，「針對「肯德基原味蛋塔禮盒（6入）」、「萊爾富HL抽取式衛生紙100抽*8」電子商品標價錯誤，已成立之訂單將進行取消並全額退款。 」

蝦皮購物的價格設定疑似出現異常，一名網友在批踢踢爆料，原價185元的「肯德基原味蛋撻禮盒（6入）即享券」，竟然只賣35元，好康逗相報分享後，吸引大批人爭相搶購，有人一次就買10盒、20盒、甚至是50盒，截止最後有8.3萬人次購買。

此外，也有網友發現萊爾富抽取式衛生紙標錯價，100抽8包只賣30元，超殺價格同樣引起眾多網友搶下單訂購，截至18日晚間1時47分已經賣出2萬份，不過接近凌晨2點，蝦皮才將價錢修改為264元，恢復正常價格。

一夜接連出現蛋塔之亂、衛生紙之亂，讓很多手腳快的人搶到賺到，而有網友認為，「單買35 整盒6個也35 肯定標錯啊」，若蝦皮購物默認烏龍價格，初估蛋塔損失超過千萬，但也有人懷疑「明明是行銷方法」、「天知道 有沒有先設好一個截止售出量 故意像出包給大家狂買 畢竟單價不高」。

針對此次事件，蝦皮購物表示，為補償參與活動的消費者，將提供消費者高於站上商品標示售價的100%全站折扣券，補償方案如下：

1、購買「肯德基原味蛋塔禮盒(6入)」的消費者者：蝦皮購物將補償每位消費者「滿180元折180元」的全站折扣券，提供消費者100%折抵

2、購買「萊爾富HL抽取式衛生紙100抽*8」的消費者：蝦皮購物將補償每位消費者「滿270元折270元」的全站折扣券，提供消費者100%折抵

蝦皮購物指出，相關全站折扣券蝦皮購物將於今天陸續發送，對消費者帶來不便蝦皮購物深感抱歉，感謝消費者的支持與諒解。