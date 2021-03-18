蝦皮突現一堆肯德基即享券轉賣　賣家還想用蛋塔換「萊爾富衛生紙」

▲網友發現，蝦皮購物上突然多了一堆肯德基原味蛋撻即享券轉賣。（圖／翻攝自蝦皮購物）

記者洪菱鞠／台北報導

肯德基蝦皮購物官方賣場18日凌晨出包，6入蛋撻（蛋塔）禮盒誤標價為35元，引起網友分享、轉傳，不少人卯起來一次瘋搶10、20盒，還有人直接買了50盒，2小時內狂賣8.3萬份，讓沒跟到的人覺得扼腕，不過也有人搶到之後，又在蝦皮轉手上架，準備轉賣一波賺價差，還有賣家想用一組蛋塔換3串「萊爾富衛生紙」。

蝦皮購物標錯價，「肯德基原味蛋撻禮盒（6入）即享券」價格設定出包，只賣35元，換算一顆不到6元，許多網友發現後立即瘋搶，雖然兌換效期只有3個月，因無限制購買數量，不少人一次狂掃至少10盒以上，打算自己慢慢享用或是分送給朋友、同事。

就有網友下單付款並成功拿到票券序號後，已經先去兌換兩盒，「一位像是店經理的人問我說 是不是昨天蝦皮上買到的 我說對 結果經理還說 那怎麼沒多買一點」。另有網友發文附上已換到蛋塔的照片，並表示「領的人不多 但是幾乎都是拿蛋撻」，有的則說「吃完一盒，已經有點想吐了」。

在這波蛋塔之亂中，有人眼尖發現「蝦皮突然多一堆即享券 都買來轉賣？」、「蝦皮已經一堆人在轉賣了」，實際查看商品頁面後，確實有不少肯德基蛋撻6入即享券兌換期間只到6/18，販售價格約在120、130元上下；其中更有賣家想用蛋塔換「萊爾富衛生紙」，「找萊爾富衛生紙換我的蛋撻 3串換一組 共換2組」。

▲有賣家想用買到的蛋塔換「萊爾富衛生紙」三串。（圖／翻攝自蝦皮購物）

僅管有網友質疑「轉賣是可以轉多少辣 除非下一千」，其他人卻認為「轉賣超好賺啊」、「人家賺多或賺少都是賺 他們自己會衡量」、「一盒賺50 下個20盒不就1000 怎會賺幾百」。

由於此次事件為蝦皮購物誤植商品價格，平台也在發現系統出包後立刻關閉賣場，因此有人下單成功並取得電子票券，有的則是被取消訂單，蝦皮購物隨後也提出補償方案，已成立之訂單將進行取消並全額退款後，再分別針對購買「肯德基原味蛋塔禮盒（6入）」、「萊爾富HL抽取式衛生紙100抽*8」的消費者，提供「滿180元折180元」與「滿270元折270元」的全站折扣券。