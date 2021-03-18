　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／狂接10組「鮭魚人無腦猛點」！內場切到手軟：來不及5分鐘上餐

記者曾筠淇／採訪報導

「壽司郎」推出優惠活動，3月17、18日名為「鮭魚」的民眾都可入店免費享用。不少人都爭相改名到店內用餐，壽司郎生意相當好，就有員工匿名接受《ETtoday新聞雲》採訪，提到內場員工必須在5分鐘內將餐點送上桌，因此當鮭魚人在這兩天瘋狂點餐時，就會讓他們負擔加重許多，還延遲其他客人的送餐時間。

▲新竹高中生改名吃壽司　要挑貴的吃！家裡不知道…吃完快改回。（圖／記者陳凱力攝）

▲壽司郎生意超好！（圖／記者陳凱力攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名男性員工匿名表示，他目前在北部某家分店上班，舉辦活動的這兩天，店內接了至少10組以上的客人，因為他是內場員工，所以確切組數不清楚，但是知道「洄游」的鮭魚人真的不少。

男員工透露，因為台灣的buffet幾乎不會有「鮪魚大腹」壽司，所以許多到店用餐的客人都會狂點，多少會有「浪費食材」的現象；另外，也有些客人改名為「鮭魚」後，為了提升效益，還在網路上做交易，藉此大賺一筆。

▲壽司郎、鮭魚。（圖／台灣壽司郎提供）

▲不少「鮭魚人」到壽司郎用餐。（圖／台灣壽司郎提供）

壽司郎舉行的「愛的迴鮭，尋人啟事」活動吸引許多民眾參加，男員工坦言，「對鮭魚人來說，他們免單，所以可以無節制的點」，對員工而言其實負擔真的很重，特別是內場員工必須5分鐘內將餐點送給客人，所以當「鮭魚人」大量點餐時，「反而會延遲到其他桌客人餐點的時間。」

男員工也表示，其實許多營業部的員工都對這個活動充滿怨言，不過畢竟改名是個人權益，所以他們也無可奈何，只能透過網路匿名發聲，表達不滿的情緒。

西門壽司郎（圖／民眾提供）

▲這4人目測吃50多盤！（圖／民眾提供）

事實上，除了店員自稱真的很忙碌以外，也有不少客人都覺得用餐品質受到影響。一名在北市西門店用餐的民眾受訪時表示，12點多店內有2組鮭魚客到店吃飯，點餐系統還一度當機，「系統好幾次都出現說，因為目前服務繁忙，請稍後再試的訊息」，好幾次想點餐都沒有辦法，出現了2、3次。該民眾也透露，其中一組4人團目測吃了50多盤，「看他們服務員忙翻了，出餐也變超慢。」

ET快訊
賓士突開門害23歲女騎士被輾死　大媽擺爛「怕被關」下場曝
蝦皮補償「270折價券」　用戶一看限制更火大
快訊／央行再出手打炒房　買第3房只能貸5.5成
利率連4凍　央行上修今年經濟成長率至4.53％
主持《食尚玩家》13年　元老莎莎確定請辭

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

往生室撞見這1幕崩潰！一驗4遺體「有味道」　家屬痛哭：女兒託夢說痛

蝦皮取消訂單！消費者想申訴　消保官：2情況法院會同意業者撤單

寶二水庫剩9.9% ！大新竹供水「瀕臨供5停2」　開源3箭齊發籲節水

屏東男大學生改名「陳水扁鮭魚」！不是要吃壽司　真正原因曝光

日本氣質雙胞胎「仙氣爆表」！表特版網友急搶：這是我老婆

盤堆臉高均消7千　陳鮭笑迎5戰...波鮭拼11攤：家人跨2縣來助攻

孩子玩到一半…突然安靜！媽起身驚見「猙獰人臉」狂慘叫

「13字鮭魚妹」賺三波CP值超高！漫畫家謝東霖尷尬：不知怎面對郵局

焦慮就咬指甲？小心引發口臭、拉肚子　3招改掉壞習慣

獨／狂接10組「鮭魚人無腦猛點」！內場切到手軟：來不及5分鐘上餐

波妞生日圓夢扮公主...賈靜雯虧：她不適合！　爆懷第四胎崩潰喊「放過我好嗎」

遊覽車過彎後突加速乘客噴飛亡　初步鑑識結果：剎車沒有咬死！

鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆

白俄16歲正妹「首選來台」當模特　讚台灣便當好吃：曾經救了我

Selina認「有弟弟追求」慌：不知怎麼開始..　還沒時間約會「拍到在床上我也不認！」

外送100元「燙青菜」倒出僅1小坨 消費者傻眼...闆娘喊：菜會縮水！

《上流》珍妮狠甩河恩星巴掌太解氣！　千書真又動情前夫..朱丹泰出奧步衝康她

比熊犬偷溜出門「小貨車惡意輾過」　吐血身亡...飼主怒報警：跟狗道歉！

林依晨停工3年拚做人：該試的都試了...　遠距婚姻不難！「有足夠默契.同理心的話」

台灣老婆快看！Super Junior土味情話來了　東海.銀赫.神童PK…圭賢吐槽：肉麻ＸＤ

往生室撞見這1幕崩潰！一驗4遺體「有味道」　家屬痛哭：女兒託夢說痛

蝦皮取消訂單！消費者想申訴　消保官：2情況法院會同意業者撤單

寶二水庫剩9.9% ！大新竹供水「瀕臨供5停2」　開源3箭齊發籲節水

屏東男大學生改名「陳水扁鮭魚」！不是要吃壽司　真正原因曝光

日本氣質雙胞胎「仙氣爆表」！表特版網友急搶：這是我老婆

盤堆臉高均消7千　陳鮭笑迎5戰...波鮭拼11攤：家人跨2縣來助攻

孩子玩到一半…突然安靜！媽起身驚見「猙獰人臉」狂慘叫

「13字鮭魚妹」賺三波CP值超高！漫畫家謝東霖尷尬：不知怎面對郵局

焦慮就咬指甲？小心引發口臭、拉肚子　3招改掉壞習慣

獨／狂接10組「鮭魚人無腦猛點」！內場切到手軟：來不及5分鐘上餐

陸委會首次提出「建設性模糊」　邱太三：盼兩岸找到「最大公約數」

北市婚宴一桌2萬2！婆婆「嫌太貴」愛問又愛念　她淚：不敢反抗

快訊／日本正式宣布21日「全面解除緊急狀態」

站上舞台　力灑青春-口湖國中角力

金黃豆腐＋燒肉外酥內嫩！隱身市場的排隊蚵仔粥　還有古早味肉粥

Bebe Rexha新單曲S曲線辣翻天！化身吸血鬼唱誘惑旋律　粉絲超嗨：想被咬一口

老公睡覺床上有「小王」傻眼！　佩甄珍惜小五兒一起洗澡時光

滾動夢想 迎向勝利　義峰高中木球隊

羽化希望　揮動夢想 西螺國中羽球隊

鍛鍊意志　擲出奇蹟-斗南高中沈智陞

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

生活熱門新聞

網紅吃6170元免錢壽司！狂照曝光

改名「楊亞太愛吃鮭魚鮑魚」！爽拿新手機

肯德基價格出包　8萬人半夜買爆

30→13°C變天回冬！吳德榮：最強一波

預言「全台鮭魚之亂」結局　律師點名135人：怎麼辦？

媽媽爆「你只剩1次」　他改名鮭魚GG了

快訊／強度升級！冷氣團恐報到　大變天轉雨時間曝

他搶到蝦皮10串衛生紙　起床後「全被退款」

今來9隻鮭魚！壽司郎店員崩潰對話

「壽司郎一餐破1萬2」明細曝光！店員結帳笑了

牛排外送小琉球！船公司公告收費

改名吃壽司CP值曝光！　還有人當起鮭魚黃牛

改3次名只能實至名鮭？有特例可無限改

輔大正妹改名「9字鮭魚」　曝改名原因

更多熱門

相關新聞

用戶收到蝦皮折價券　一看有限制引不滿

用戶收到蝦皮折價券　一看有限制引不滿

蝦皮購物平台上架商品標錯價，6顆蛋撻只賣35元、100抽衛生紙8包僅30元，引起大批網友狂掃瘋搶。對此，蝦皮購物發聲明表示針對已成立之訂單進行取消並全額退款，另提出補償方案，將提供100%折抵的全站折扣券，隨後已有用戶陸續收到折價券，只是一看到有效期限又火大了。

蝦皮取消蛋塔訂單　消基會：消費者可提訴訟

蝦皮取消蛋塔訂單　消基會：消費者可提訴訟

壽司郎這波血賺！　行銷專家讚「3大成效」

壽司郎這波血賺！　行銷專家讚「3大成效」

味全新「熙」望投主場開幕戰？葉總回應

味全新「熙」望投主場開幕戰？葉總回應

3匪搶銀樓得手逾2000萬！老闆遭綑綁關廚房

3匪搶銀樓得手逾2000萬！老闆遭綑綁關廚房

關鍵字：

影音壽司郎鮭魚壽司改名浪費食物員工

讀者迴響

熱門新聞

網紅吃6170元免錢壽司！狂照曝光

吃酒店妹意外抓根！大哥下「封口令」打人

震撼！金曲歌后確診帕金森氏症「左腦中度萎縮」

改名「楊亞太愛吃鮭魚鮑魚」！爽拿新手機

田中發現藍色蛋　他追查：又棄嬰

肯德基價格出包　8萬人半夜買爆

30→13°C變天回冬！吳德榮：最強一波

小嫻刮傷金剛車子起爭執！

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

預言「全台鮭魚之亂」結局　律師點名135人：怎麼辦？

媽媽爆「你只剩1次」　他改名鮭魚GG了

萬元潮鞋當拖鞋穿　警衛阿伯：來賺BMW重機油錢

16歲少年大戰3人妻2hrs！　當場休克喪失性功能

北市酒店丟自製炸藥　20歲男投案

快訊／強度升級！冷氣團恐報到　大變天轉雨時間曝

更多

最夯影音

更多
波妞生日圓夢扮公主...賈靜雯虧：她不適合！　爆懷第四胎崩潰喊「放過我好嗎」

波妞生日圓夢扮公主...賈靜雯虧：她不適合！　爆懷第四胎崩潰喊「放過我好嗎」
遊覽車過彎後突加速乘客噴飛亡　初步鑑識結果：剎車沒有咬死！

遊覽車過彎後突加速乘客噴飛亡　初步鑑識結果：剎車沒有咬死！

鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆

鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆

白俄16歲正妹「首選來台」當模特　讚台灣便當好吃：曾經救了我

白俄16歲正妹「首選來台」當模特　讚台灣便當好吃：曾經救了我

Selina認「有弟弟追求」慌：不知怎麼開始..　還沒時間約會「拍到在床上我也不認！」

Selina認「有弟弟追求」慌：不知怎麼開始..　還沒時間約會「拍到在床上我也不認！」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面