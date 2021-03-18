獨／狂接10組「鮭魚人無腦猛點」！內場切到手軟：來不及5分鐘上餐

記者曾筠淇／採訪報導

「壽司郎」推出優惠活動，3月17、18日名為「鮭魚」的民眾都可入店免費享用。不少人都爭相改名到店內用餐，壽司郎生意相當好，就有員工匿名接受《ETtoday新聞雲》採訪，提到內場員工必須在5分鐘內將餐點送上桌，因此當鮭魚人在這兩天瘋狂點餐時，就會讓他們負擔加重許多，還延遲其他客人的送餐時間。

▲壽司郎生意超好！（圖／記者陳凱力攝）

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這名男性員工匿名表示，他目前在北部某家分店上班，舉辦活動的這兩天，店內接了至少10組以上的客人，因為他是內場員工，所以確切組數不清楚，但是知道「洄游」的鮭魚人真的不少。

男員工透露，因為台灣的buffet幾乎不會有「鮪魚大腹」壽司，所以許多到店用餐的客人都會狂點，多少會有「浪費食材」的現象；另外，也有些客人改名為「鮭魚」後，為了提升效益，還在網路上做交易，藉此大賺一筆。

▲不少「鮭魚人」到壽司郎用餐。（圖／台灣壽司郎提供）

壽司郎舉行的「愛的迴鮭，尋人啟事」活動吸引許多民眾參加，男員工坦言，「對鮭魚人來說，他們免單，所以可以無節制的點」，對員工而言其實負擔真的很重，特別是內場員工必須5分鐘內將餐點送給客人，所以當「鮭魚人」大量點餐時，「反而會延遲到其他桌客人餐點的時間。」

男員工也表示，其實許多營業部的員工都對這個活動充滿怨言，不過畢竟改名是個人權益，所以他們也無可奈何，只能透過網路匿名發聲，表達不滿的情緒。

▲這4人目測吃50多盤！（圖／民眾提供）

事實上，除了店員自稱真的很忙碌以外，也有不少客人都覺得用餐品質受到影響。一名在北市西門店用餐的民眾受訪時表示，12點多店內有2組鮭魚客到店吃飯，點餐系統還一度當機，「系統好幾次都出現說，因為目前服務繁忙，請稍後再試的訊息」，好幾次想點餐都沒有辦法，出現了2、3次。該民眾也透露，其中一組4人團目測吃了50多盤，「看他們服務員忙翻了，出餐也變超慢。」