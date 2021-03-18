視北韓為優先課題！美韓「2+2會談」登場...反對中國破壞國際秩序

▲美韓兩國18日上午在南韓外交部進行2+2會談，由左至右為奧斯丁、布林肯、鄭義溶、徐旭。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）就任後首站海外出訪行程選擇日本與南韓，顯示拜登政府高度重視北韓（朝鮮）與中國議題，今（18）日上午9時30分（首爾時間）與南韓外交部長鄭義溶、國防部長徐旭在首爾外交部進行「雙邊2+2會談」，兩國在共同聲明中強調，將視北韓核武與彈道飛彈為最優先的課題。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》報導，美韓兩國在會談中強調「美日韓」3國合作的重要性，強調在以互惠原則與具前瞻性的合作基礎下，增進（東北亞）地區和平與繁榮，在此背景下美韓同盟分享共同價值觀，同時將矛頭對準北韓與中國，表示強烈反對破壞國際秩序的行為。

▲美國國務卿布林肯與南韓外交部長鄭義溶。（圖／路透社）

兩國在共同聲明中表示，「兩國部長強調，北韓核武與彈道飛彈問題為同盟國之間的優先課題，重申欲面對與解決該問題的高度意志。兩國長官呼籲，包括北韓在內的國際社會，應履行聯合國安理會的決議，這是相當重要的。美韓兩國在韓半島（朝鮮半島）的所有相關議題上，正採取緊密的合作。」

目前拜登政府正全力檢討對北韓戰略與政策，美韓雙方在聲明中表示，日後將透過兩國相關高層不斷協商，在兩國完全達成共識後，做為應付北韓核武與彈道飛彈問題的基礎。

對於美韓聯合軍演，雙方同意持續強化同盟間的防禦態勢，併重申將透過各種聯合軍演，維持聯合防禦態勢，以應付各種威脅勢力。而在駐韓美軍軍費分攤上，兩國在聲明中表示，多年度的《駐韓美軍防衛費分攤特別協定》（SMA）具有原則性的協議，象徵著美韓同盟的共同意志，並協助住韓美軍維持穩定駐軍。

▲布林肯搭乘波音E-4B，17日下午飛抵南韓烏山空軍基地。（圖／路透社）

而鄭義溶在會談後的記者會上透露，雙方會談並未提及南韓是否應加入美國所主持的美、日、印、澳「四方安全對話」（QUAD）。

另外，美韓兩國也在會談上提及貿易、公共衛生、核能、全球新冠疫情、應對氣候變遷危機、網路安全、航太等，強調將共同應對多方面的挑戰，並深化雙方間的合作。

據悉，美韓兩國在該場會談後將完成《駐韓美軍防衛費分攤特別協定》（SMA）的草簽程序，而南韓總統文在寅也將於18日下午3時在青瓦台接見布林肯、奧斯丁。

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