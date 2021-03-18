北韓參戰鮭魚之亂！半官方粉專：我們不用改名就吃免錢

▲北韓領導人金正恩。（圖／路透社）

記者楊庭蒝／綜合報導

連鎖迴轉壽司店壽司郎近日推出的優惠活動，引起全台一陣改名風潮，根據壽司郎統計，截至17日休店為止，全台共有186名鮭魚先生／小姐前往用餐！對此，北韓半官方粉專「朝鮮經貿文化情報DPRK」跟上話題大外宣，指稱北韓因為盛產鮭魚，國民不用改名改姓就可以獲得免費的鮭魚，不用做夢就可以住免費的房子。

「朝鮮經貿文化情報DPRK」在粉絲專頁表示，北韓東海每年生產約3000噸大西洋鮭，由於此處海域受到北極附近堪察加半島朝鮮洋流的影響，讓北韓東海成為鮭魚生長的良好生態環境。

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此外，鮭魚養殖研究重鎮清津市建造了一個牧場，實現了淡水養殖的鮭魚向海水的適應，包括圓形網箱的安裝、飼養管理等魚類養殖的科學化和產業化，每年更生產約3,000噸大西洋鮭魚外，還可透過加工廠生產煙燻鮭魚、醃鮭魚卵等加工食品，以供應全民眾食用，為人民提供更多更好的食品供給。

對此，有網友見狀紛紛留言，「哇！朝鮮也跟風！在朝鮮換名字容易嗎？」、「原來北朝鮮也有發展鮭魚市場啊！ 我們之前都只知道鮭魚是來自挪威和加拿大」、「以北韓人口2550萬來計算，每人每年可分配到117公克的鮭魚（還沒去肚）」。