激動爸抓小兄妹去派出所　逼警立案：他們偷我錢快依法嚴懲！

▲兩個孩子被爸爸抓到派出所，想哭又不敢哭。（圖／翻攝都市快報）



記者蔡紹堅／綜合報導

浙江杭州一名爸爸日前發現9歲的兒子、7歲的女兒偷了他的錢，氣得把兩個孩子帶到派出所，要求警方依法嚴懲。警員見狀後當場傻眼，解釋了半天才讓爸爸理解警方沒辦法處罰孩子，並讓孩子寫了兩封悔過書，記取錯誤。

根據陸媒報導，派出所的警員姚春華表示，該名爸爸大約30多歲，3月13日拉著兩個小孩進入派出所，表示自己要報警，因為抓到了兩個偷錢的小偷，「他就指著自己的兩個小孩，說孩子偷了他1000塊錢。」

姚春華提到，他看兩個孩子腳步磨磨蹭蹭的，想哭又不敢哭，似乎非常害怕，但爸爸卻強調孩子偷了錢，屬於盜竊行為，要報警處理。

姚春華終於明白了是怎麼回事，向爸爸解釋，小孩這樣的行為沒有構成盜竊，警方沒辦法處罰，「處罰是沒有辦法的，小孩子教育是靠你家長的。」

沒想到，爸爸竟然更加憤怒，向警方表示，「偷盜在法律上怎麼處罰的？排除未成年，他以後還會偷的，我就是報案要處理他們，要讓他們知道偷東西是怎麼一個罪行！」

見到姚春華無法處理，爸爸突然拿出手機撥打110，向報案中心告狀，「我要報警，我抓到了小偷，在三墩派出所，他們不給我處理！」

110得知偷東西的是小孩後，也相當無奈，給出了與姚春華類似的解釋。

姚春華表示，這個不屬於案件，是沒有辦法處罰的，「如果讓我們派出所幫你教育一下孩子是可以的，小孩子真的拿了錢不是變壞了，你要給他機會，我們可以幫你教育。」

見警方真的無法處理，爸爸才逐漸冷靜下來，他透露，妹妹前陣子上學獲得了1000元的獎金，由他來保管，但幾天之後，他發現獎金只剩下100元，發現是兩個孩子把錢都拿去買零食與玩具，「已經不是一、兩次了，昨天我發現他偷了錢，兩個孩子都跟我保證了以後不再拿家裡的錢了，我就答應了今天陪他們去看電影，結果今天又被我發現偷偷拿錢去買玩具，所以我受不了了！」

最後，姚春華讓孩子寫了一份悔過書，保證未來不會再犯下同樣的錯，他還說，「在這裡寫悔過書、保證書，以後一定要保證做到，叔叔不想看到你們再來派出所。」兩個孩子哭著邊寫下了保證書，爸爸才終於滿意的帶著孩子離開。

這起事件引起了大陸網友很大的關注，但大部分人都是在批評該名爸爸，「自己教不好小孩，竟然丟到派出所讓警察教，也太不負責。」「警察真倒霉，連這種小事情也要處理。」「最看不慣這種父母，每次都拿警察出來嚇孩子，證明自己沒能力教孩子。」