鮭魚男大生「爽賺1萬」點到平板當機　預告3／18一招帶路人吃爆

▲全台掀起「鮭魚之亂」，有男大生計劃帶人用餐，收取3成費用賺外快...（圖／記者黃士原攝）

記者柯沛辰／綜合報導

知名連鎖迴轉壽司壽司郎推出活動，只要姓名有「鮭魚」2字，最多享有6人同桌免費，不料活動引起「報復性改名」，意外掀起全台改名風潮「鮭魚之亂」。台中一名陳姓男大生17日就帶朋友狂點近萬元，還一度導致點餐平板當機，預計18日帶陌生人進去用餐「收三成費用」。

壽司郎推出「愛的迴鮭，尋人啟事」，只要名字叫「鮭魚」，17、18日所有餐點免費。活動一出，許多網友吐槽「沒誠意」、「哪可能有人叫做鮭魚」，不料有些民眾為了免費享用餐點，手刀改名「逆襲」業者，各種創意名稱瞬間席捲網路。

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根據《自由時報》報導，台中一位陳姓男大生17日揪同學專程到台北用餐，享受免費大餐，不僅看到什麼拿什麼，還把菜單平板點到2度當機，讓服務生當場臭臉。他說，明天將在店外駐點，以3折價格帶路人進去用餐，加減賺外快。

信義區戶政事務所指出，一名男子17日上午10點前來改名「鮭魚」，但聽到辦理人員提醒「改名紀錄會一輩子登記在戶籍資料中，請好好考慮」，最後決定放棄。不過，後來又有1男1女前來改名，並堅持更改，最後改名成功。

據了解，台北市17日單單一天就有至少20人改名「鮭魚」。對此，命理師楊登嵙則認為，不是所有人都適合名字中有「魚」，像生肖屬蛇、狗、虎者就不能取魚字，否則可能影響感情運、人際運、事業運、財運等，即便事後再改回來，也恐導致運衰、財掰、人緣壞。

▼截至3/17下午3點，4縣市至少65人改名「鮭魚」。（圖／生活中心製）