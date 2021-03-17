酒店門口丟火藥畫面曝光　20歲男沒帶證件被拒...怒丟2爆裂物洩憤

記者張君豪、黃彥傑、劉昌松、邱中岳／台北報導

北市中山區1名男子，涉嫌前往林森北路1家酒店消費，但因沒帶證件遭拒，竟然返回車上拿出2顆自製的爆裂物，並在店門口叫囂，最後朝店家大門丟擲2爆裂物。

▲男子持自製火藥朝店家丟擲，瞬間引發火煙。（圖／記者邱中岳翻攝）

畫面中20歲的王姓男子從店內走出，氣呼呼的離開酒店，沒想到事隔沒多久，竟然持2顆內含小鋼珠的土製爆裂物，並在店門口大聲咆哮，最後朝大門口丟擲爆裂物後快閃。

2顆爆裂物當場爆出火光，並且噴出的小鋼珠造成酒店大門出現多處傷痕，甚至連對向店家玻璃也遭殃，最後該名男子則是主動到中山分局投案。

據悉，該名王姓男子曾在2019年底，遭攔檢警方查獲槍枝，被警方帶回後聲稱，槍枝是友人所託代為保管，後續又聲稱當天帶槍是要到酒店挺朋友，王姓男子因持有改造槍枝，遭判刑3年1個月。

警方初步調查，日前一群酒客在酒店消費，但因出口太多人，所以引導從側門離開，但該群酒客看不見自己的車，所以與現場人員起衝突，最後雙方均遭警方帶回偵訊，警方不排除與該事件有關聯。

警方事後也查出，該名男子雖然沒有幫派註記，但與四海幫、竹聯幫的成員均有交情，目前也正突破王姓嫌犯心房，以釐清幕後真正丟擲自製爆裂物原因。

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