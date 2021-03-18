命理師警告「全台133鮭魚人」恐運衰財掰人緣壞　一職業最適合鮭化

▲全台至少133人為了免費壽司改成「鮭魚」，命理師警告這些人可能會衰。（圖／翻攝臉書）

記者葉國吏／綜合報導

壽司郎活動引發「鮭魚之亂」，全台至少133人跑去改名「鮭魚」，就為了吃免費壽司。有命理老師警告，這些人對父母長輩很不尊重，而且改名也會打亂運勢，真的不要開玩笑。同時也有命理師透露，哪種職業的人最適合用「鮭魚」這名字。

壽司郎推出的17、18日活動中，只要名字有「鮭魚」2字就全桌免費，經媒體報導後全台掀起鮭魚之亂。綜合媒體報導，截至17日為止，全台改名的人數分別為台北市20人、新北26人、桃園市14人、新竹縣市5人、台中市22人、彰化縣2人、雲林縣1人、台南市13人、高雄市29人、屏東縣1人，總共至少133人為了免費壽司不惜「鮭化」改名。

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▲楊登嵙聽聞改名鮭魚，提醒三生肖要特別注意。（資料照／記者白珈陽攝）

對此命理師楊登嵙表示，並非所有人都適合名字中有魚，像是生肖屬鼠、馬、兔者就不能取魚字；人的姓名牽涉感情運、人際運、事業運、財運等等，為了一時促銷活動亂改名字，即便事後再改回來，恐影響上述運勢，導致運衰財掰人緣壞。

根據《自由時報》報導，命理與姓名學專家蔡錫和則說，為了吃免費壽司去改名的人，表示個性浮躁，運勢也會因此容易失敗，而且名字是父母給的，含有父母對子女期待，為了吃壽司去改就是對父母長輩的不尊重。他說，遠洋漁船船長就很適合叫「鮭魚」，因為職業特質就是四海為家、終必返鄉。