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升空攔截一架次花費15萬起跳　空軍增編21億元對付共機擾台

▲▼共機運8反潛機擾台。（圖／國防部提供）

▲共機運8反潛機擾台。（圖／國防部提供）

記者林銘翰／台北報導

共機頻擾台打消耗戰，空軍參謀長黃志偉17日表示，F-16升空攔截每小時都要花費15萬，IDF經國號戰鬥機要花費22萬，P-3巡邏機則要花費20萬元左右，今年的預算已經多編列了21億，「這方面應該足夠，可是後面還是要看共機狀況」。

國防部長邱國正17日赴立法院外交及國防委員會報告業務概況，並備質詢。民進黨立委高嘉瑜質詢時指出，國人都很關心共機頻繁擾台，空軍去年花費將近300億元，今年的次數已較去年增加且頻繁，詢問國防部要如何避免淪為消耗戰，進而耗費我國資源與預算。

▲▼立法院外交及國防委員會 國防部部長邱國正答詢 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

邱國正表示，「要消耗我們的戰力，敵對國家想盡辦法，我們要有所因應，不要中了他的招」，國軍平常就有在做戰備跟訓練，如果結合就可以「利用訓練當作載空機」以應對來的共機，如果對方派出的是慢速機，空軍就不見得要以戰鬥機升空，相關都有配套。

黃志偉說明，不管是訓練還是戰備，F-16每小時要花費的成本約為15萬、IDF經國號戰鬥機為22萬，P-3巡邏機則要花費20萬元左右，空軍都會計算機艦消耗、油料成本，平常就用戰備結合訓練。

高嘉瑜詢問，以現行共機擾台的頻率來講，耗費資源要增加到多少。黃志偉說，今年在作業維持費的預算已經多編列21億，這是根據去年的情況及空軍的判斷，「這方面應該足夠，可是後面還是要看共機狀況」。

高嘉瑜也提及，中國近期在福建省沿海新建置飛機跑道、停機棚等，是否意味劍指台灣，以及台灣應該如何因應。

對此，邱國正表示，針對6000海哩內的沿海附近一定會掌握，國軍都會密切關注，除了讓早期的預警功能發揮作用，反應時間也要縮短，準備的工作更要加速。

高嘉瑜再問，現在共軍對準台灣的飛彈有多少枚，邱國正則坦言「很多」，整個將近有2千枚，「它對準任何地方，包含中長程，就是逐年增加累積到現在」。

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