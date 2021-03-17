台灣年輕人希望到大陸從軍？　邱國正：我聽了也蠻傻眼

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

大陸全國人大台籍代表蔡培輝日前在大陸兩會期間稱，很多香港、澳門及台灣年輕人都希望到大陸從軍，「鍛鍊自己、保家衛國」。對此，國防部長邱國正17日表示，自己聽了也蠻傻眼的，不過再怎麼動搖，國軍絕對不能動搖。

蔡培輝日前受訪時表示，事實上很多港澳台青年都希望到大陸參軍，以「鍛鍊自己、保家衛國」，他認為這是年輕人「男兒本性」，大陸應該重視這樣的想法，讓這些自願者能夠在部隊裡接受專業訓練，以磨練堅強意志，提高「對祖國的認同感」，未來對國家建設、對社會發展均大有益處。

邱國正17日赴立法院外交及國防委員會報告業務概況，並備質詢。民進黨立委劉建國質詢時表示，蔡培輝日前在中國兩會期間，受訪時指稱很多香港、澳門、台灣的青年想要到中國從軍，消息傳出後不少台灣網友傻眼。

劉建國說，台灣害怕人口一直在逆成長，竟然還有人說要到中國從軍，詢問邱國正對此看法為何。

對此，邱國正表示，很多年輕人聽了會傻眼，「我聽了也蠻傻眼的」，他也鼓勵同仁不要為這種言論蠱惑，主要任務要更加緊握，不能夠人家片面支持就動搖了，再怎麼動搖國軍絕對不能動搖。

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