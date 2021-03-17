民眾黨組公投專案小組　藻礁、核四議題不缺席

▲民眾黨發言人張清俊。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

「珍愛藻礁」、「重啟核四」等公投案將在8月登場，近來是朝野攻防的重點議題。有鑑於過去諸多公投案都淪為藍綠選舉動員的手段，民眾黨主席柯文哲裁示，將成立公投專案小組，並由立委張其祿擔任召集人，強力監督執政當局，並以提出有效的對策為目標。

民眾黨17日中午舉行例行黨政會報，會後由新上任的發言人張清俊轉述會議內容。張清俊指出，民眾黨將成立公投專案小組，並由立委張其祿擔任召集人，不過目前四大公投案的題目內容沒有定義清楚，許多資訊也沒有完整揭露，本黨認為，民眾應該要對公投的題目、內容及細節有充分的了解，公投才有實質意義。

張清俊表示，回顧過去諸多公投案，都淪為藍綠選舉政治動員的手段，公投結果也不被執政者採納無法改變決策，往往只是虛晃一招，甚至出現題目互相矛盾彼此打臉的情況。

「在藍綠輪流執政及各自意識形態的動員、對抗下，很多公投議題都已無法理性討論，也難有解決方案，反而撕裂民眾、耗費社會資源。」張清俊說，本黨必將秉持理性務實原則，強力監督執政當局，並以提出有效的對策為目標。

另外，民眾黨新北市黨部將於3月21日舉行成立大會，為了深耕地方、服務民眾，其他地方黨部也將陸續成立，而因應地方黨部幹部人事任用之需求，本黨下週也將召開中央委員會第一次臨時會議，以通過相關任命及決策。

而為了凝聚黨內共識並強化黨員連結，民眾黨代表共識營訂於4月17、18兩日在台北市舉辦，本次共識營議程將以「本黨黨綱之研議」及「強化黨代表的參與角色」兩大主軸來做規劃。